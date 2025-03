Kane voller Genugtuung: "Es wurde viel geredet"

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Harry Kane (l.) siegte mit seinen Bayern gegen Leverkusen

Am Dienstagabend gewann der FC Bayern auch das Rückspiel im Bundesliga-internen Achtelfinale in der Champions League gegen Bayer Leverkusen, setzte sich in der BayArena verdient mit 2:0 durch. Mit Stolz und einiger Genugtuung blickte Torjäger Harry Kane auf die Leistungen seines Teams gegen den amtierenden deutschen Meister zurück.

"Ich denke, dass viel geredet wurde, aber wir haben gezeigt, was für eine Mannschaft wir sind", meinte der Mittelstürmer gegenüber "Amazon Prime" nach dem Einzug der Münchner in die Runde der letzten acht Teams.

Im Vorfeld des Duells mit Bayer Leverkusen wurde der FC Bayern in einigen Expertenkreisen als leichter Außenseiter ausgemacht, nachdem es kurz zuvor in der Bundesliga nur zu einem sehr schmeichelhaften 0:0 gegen die Rheinländer gereicht hatte.

Nach den beiden 3:0- und 2:0-Statement-Siegen gibt es nun aber keine Zweifel mehr an der Vorherrschaft im deutschen Fußball.

FC Bayern trifft im Viertelfinale nun auf Inter Mailand

Im Viertelfinale trifft der FC Bayern nun auf den italienischen Top-Klub Inter Mailand, der sich verdientermaßen gegen Feyenoord Rotterdam durchgesetzt hatte.

Die beiden Spiele mit den Mailändern "werden schwer, das San Siro ist ein wirklich schwieriges Pflaster. Aber wir können in jedem Spiel Probleme verursachen. Es gibt eine Chance auf das Halbfinale der Champions League, wir werden bereit sein", kündigte Harry Kane voller Überzeugung an.

Der englische Nationalmannschaftskapitän sieht im Verlaufe der Saison und auf dem Weg in ein mögliches "Finale dahoam" in der Königsklasse eine Entwicklung bei seinem Team: "Wir hatten einige Ergebnisse in diesem Wettbewerb, die nicht so toll waren. Aber ich habe das Gefühl, dass wir daraus gelernt haben. Wir sind jetzt im Viertelfinale, wo Bayern München sein sollte, und wir wollen weiter Druck machen."