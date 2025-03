Lauterns Millionen-Plan für den Aufstiegsfall

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan-Niclas Gro

Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich mitten im Aufstiegsrennen

Der 1. FC Kaiserslautern zählt in der 2. Bundesliga mittlerweile zu den heißesten Aufstiegsanwärtern. Die Roten Teufel haben nur eine der letzten acht Partien verloren, sich auf den Relegationsplatz nach oben gearbeitet. Sollte es tatsächlich mit der Bundesliga-Rückkehr klappen, würde der FCK in größeren Dimensionen denken und planen.

Wie die "Sport Bild" enthüllte, würde der 1. FC Kaiserslautern seinen Spieleretat deutlich anheben, sollte es tatsächlich mit dem Aufstieg in das deutsche Fußball-Oberhaus klappen.

Das Fachmagazin rechnete vor, dass der derzeitige Etat für den Lizenzspielerkader bei rund 14 Millionen Euro liegt. Zehn Prozent Etat-Steigerung sind ohnehin eingeplant bei den Pfälzern, auch wenn der Bundesliga-Aufstieg nicht erreicht werden sollte.

Schafft es der FCK aber tatsächlich wieder ganz nach oben in die Erstklassigkeit, würde der Klub das Budget für den Profi-Kader sogar um 30 bis 40 Prozent erhöhen.

Das würde also insgesamt einen Profi-Etat zwischen 18 und 19,5 Millionen Euro bedeuten. Das sportliche Ziel liegt dabei auf der Hand. Mit höheren Gehältern sollen die Leistungsträger auch in der Bundesliga in der Mannschaft gehalten werden, außerdem Qualität hinzugewonnen werden.

Lautern trifft auf die direkte Konkurrenz

Konkret geht es um die Personalien Ragnar Ache, Filip Kaloc, Daisuke Yokota oder Tim Breithaupt, die im Falle des Nicht-Aufstiegs wohl allesamt weg wären.

Die Rückkehr in die Bundesliga nach 13 Jahren in der Zweit- und Drittklassigkeit elektrisiert derzeit die ganze Region rund um den Betzenberg.

In den kommenden Wochen hat die Mannschaft von Cheftrainer Markus Anfang vieles in den eigenen Händen, trifft als Nächstes auf die direkten Verfolger aus Paderborn (A), Düsseldorf (H) und Magdeburg (A). Am letzten Spieltag in der 2. Bundesliga tritt Lautern zudem beim aktuellen Tabellenzweiten 1. FC Köln an.