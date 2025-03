Wirbel um Ex-BVB-Profi: Sancho-Deal sorgt für Schlagzeilen

IMAGO/Henning Von Jagow

Ex-BVB-Star Jadon Sancho wird auch beim FC Chelsea nicht glücklich

Ex-BVB-Profi Jadon Sancho sorgt wieder einmal für Schlagzeilen. Grund diesmal: Sein Leihvertrag beim FC Chelsea, in dem eine Kaufpflicht verankert ist. In dem Schriftstück gibt es aber eine Hintertür, die die Londoner nutzen könnten, um den Spieler doch noch zurück nach Manchester zu schicken.

Geht es nach dem Leihvertrag, den der FC Chelsea und Manchester United im vergangenen August für Jadon Sancho abgeschlossen haben, ist die Zukunft des früheren BVB-Profis über die Saison 2024/25 hinaus bereits geklärt.

Laut "DailyMail"-Angaben ist in dem Kontrakt eine Kaufpflicht in Höhe von 22 bis 25 Millionen Pfund (ca. 26 bis 30 Mio. Euro) für die Blues vorgesehen, sollten sie die Premier-League-Saison mindestens auf Platz 14 beenden. Das werden sie. Aktuell liegen die Londoner auf Rang vier und haben 15 Zähler Vorsprung auf besagten 14. Platz.

Kauft sich Chelsea aus dem Sancho-Deal raus?

Dem Bericht zufolge gibt es für die Blues aber noch eine Hintertür. Diese ermöglicht es dem Klub, Sancho trotz Kaufpflicht nicht zu kaufen und ihn nach Manchester zurückzuschicken. Der Haken: Dafür müsste der FC Chelsea im Gegenzug eine "signifikante Strafe" zahlen, wie die "DailyMail" schreibt. Wie hoch diese Strafe genau ausfallen würde, ist nicht bekannt.

Gerüchten zufolge schaut sich der FC Chelsea auf dem Markt bereits nach neuen Flügelstürmern um. Trifft dies zu, wurde eine Sancho-Entscheidung offenbar schon getroffen. Dazu passt, dass sich die Blues und der frühere Dortmunder bis heute nicht über einen künftigen Vertrag unterhalten haben. Sancho spielt, so scheint es, in den Plänen an der Stamford Bridge keine große Rolle.

BVB kassiert letzte Sancho-Rate aus Manchester

Für Manchester United wäre eine Rückkehr des 24-Jährigen ein großes Problem, schließlich müssten die Red Devils dann entweder wieder das volle Gehalt übernehmen oder aber einen Abnehmer suchen. An eine sportlich erfolgreiche Zukunft Sanchos im Old Trafford glaubt schon lange niemand mehr.

Hinzu kommt: Im kommenden Sommer steht für ManUnited noch eine weitere große Sancho-Zahlung an. Die letzte Rate an den BVB wird fällig. Klub-Chef Jim Ratcliff verriet in dieser Woche im "BBC"-Interview, dass sich diese auf stolze 17 Millionen Pfund (ca. 20 Mio. Euro) beläuft.