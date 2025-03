Dreesen verteilt Sonderlob an zwei Bayern-Stars

IMAGO/Moritz Mueller

Der FC Bayern setzte sich in Leverkusen souverän durch

Am Dienstagabend setzte sich der FC Bayern verdient mit 2:0 bei Bayer Leverkusen durch und ließ keinerlei Zweifel am Weiterkommen in der Champions League aufkommen. Nach der Partie war auch der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen voll des Lobes für die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany - und sprach dabei sogar noch zwei Sonderlobe aus.

Nachdem der FC Bayern auch den zweiten Vergleich mit der Werkself souverän gewonnen hatte, stand der Einzug in die Runde der letzten acht Mannschaften in der Königsklasse endgültig fest.

Nach dem Weiterkommen kam der FC Bayern zum traditionellen Bankett zusammen, welches wie gewohnt vom Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen eröffnet wurde. In seiner kurzen Ansprache verteilte der Bayern-Boss dabei einige Extra-Komplimente.

"Es ist schwierig, heute jemanden besonders zu loben. Ihr habt alle ein unglaubliches Spiel gemacht, ihr habt Teamgeist gezeigt, ihr habt füreinander gekämpft", meinte der 57-Jährige eingangs, um sich dann doch noch zwei Personalien im Speziellen zu widmen.

Dreesen hebt Neuer-Vertreter Urbig hervor

"Ich möchte niemanden einzeln loben, aber ich gratuliere Harry dazu, dass er der erste englische Spieler ist, der zehn Tore in einer Champions-League-Saison erzielt hat. Es werden noch weitere dazukommen, denn die Saison ist noch nicht vorbei", freute sich Bayerns Vorstandsboss mit FCB-Stürmerstar Harry Kane, der die beste CL-Saison seiner Karriere spielt. Der 31-Jährige steht nach elf Einätzen in der Königsklasse bei zehn Treffern, alleine drei davon in den beiden Duellen mit Bayer Leverkusen.

Außerdem erhielt Torwart-Debütant Jonas Urbig ein Extra-Lob von seinem Boss.

"Natürlich sind wir alle traurig, dass Manuel Neuer verletzt ist, aber es ist großartig zu sehen, was Jonas Urbig heute für die Mannschaft geleistet hat, wie ruhig er auf dem Platz war, mit zwei, drei sehr guten Paraden. Ein ganz besonderer Applaus für Jonas Urbig. Ich hoffe, dass diese Reise weitergeht, mach weiter so wie heute und im Hinspiel", meinte Dreesen an den Winter-Neuzugang gerichtet, der am Dienstagabend sein insgesamt drittes Pflichtspiel für den FC Bayern bestritt und dabei zum zweiten Mal ohne Gegentor blieb.