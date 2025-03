Darum soll Wirtz bei Bayer bleiben

IMAGO/kolbert-press/Martin Agüera

Die Zukunft von Florian Wirtz ist ein viel diskutiertes Thema

Am Dienstagabend musste Florian Wirtz hilflos mit anschauen, wie der FC Bayern Bayer Leverkusen im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League nach dem 3:0 im Hinspiel die nächste Abreibung (2:0) verpasste. Eine Innenbandverletzung setzte den 21-Jährigen jüngst für "mehrere Wochen" außer Gefecht. Ob Wirtz überhaupt noch einmal die Chance bekommt, dem deutschen Rekordmeister mit der Werkself ein Bein zu stellen, ist derzeit völlig offen. Angeblich gibt es allerdings durchaus Argumente, die für einen Verbleib des DFB-Stars in Leverkusen sprechen.

Der FC Bayern flirtet auffallend offen mit ihm, Manchester City, Real Madrid und der FC Barcelona sollen längst ihre Fühler ausgestreckt haben und auch in England dürfte weiteres Interesse an Florian Wirtz von Bayer Leverkusen existieren. Klar ist bislang nur, dass für einen Transfer im Sommer 2025 eine astronomische Ablöse fällig werden würde, unklar ist hingegen, ob Wirtz seinem aktuellen Arbeitgeber überhaupt schon den Rücken kehren will. Das untermauert die "Sport Bild".

Angeführt wird vom Sportmagazin die bislang extrem besonnene Karriereplanung, die Wirtz' Eltern, die ihren Sohn beraten, bislang verfolgt haben. Ein Abschied auf die ganz große Bühne soll am liebsten erst passieren, wenn der Bayer-Youngster ein "kompletter Star" ist, der nächste Schritt keine Probleme mehr bereiten soll, heißt es.

Der "Sport Bild" zufolge haben Wirtz' Vertreter im Austausch mit der Bayer-Führung um Sportchef Simon Rolfes vor allem noch eine Schwachstelle ausgemacht: Der gebürtige Kölner müsse seine Emotionen besser in den Griff bekommen, wenn Spiele nicht nach Plan laufen, um das Ruder noch herumzureißen.

Bayer Leverkusen hofft auf Wirtz-Verbleib - und Mega-Ablöse

In Leverkusen, so der Bericht, hofft man, dass Wirtz diesen kleinen Makel unterm Bayer-Kreuz beseitigt. Eine Hoffnung, die angeblich von weit fortgeschrittenen Gesprächen über eine Verlängerung über den Sommer 2027 hinaus befeuert wird. Sollte es zur Unterschrift kommen, würde Wirtz' Salär angeblich von rund acht auf über zehn Millionen Euro anwachsen.

Nach der WM 2026 wäre ein Wechsel dann allerdings dennoch eingeplant. Ermöglichen soll diesen eine feste Ablöse in Höhe von 125 bis 130 Millionen Euro.