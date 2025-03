So schätzen die Bayern-Stars Inter ein

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Joshua Kimmich freut sich auf Inter

Der FC Bayern marschiert mit zwei Statement-Siegen gegen Bayer Leverkusen ins Viertelfinale der Champions League. Als nächster Gegner wartet Inter Mailand. So schätzen die Bayern-Stars die Italiener ein.

3:0 und 2:0 - der FC Bayern steht nach zwei Machtdemonstrationen gegen Doublesieger Bayer Leverkusen mit viel Selbstbewusstsein im Viertelfinale der Königsklasse.

"Wenn man so eine Übermannschaft der letzten 18 Monate bespielt, dann hat man auch das Recht weiter zu träumen", antwortete Bayerns Sportvorstand Max Eberl in der Mixed Zone auf die Frage, ob der FCB nun sogar Titelfavorit sei.

Die nächste Aufgabe auf dem Weg ins Finale dahoam ist Inter Mailand, aktuell Tabellenführer der Serie A. Der italienische Meister hatte die Ligaphase als Vierter abgeschlossen, deutlich stärker als die Bayern (12.).

"Wir wissen, wie italienische Mannschaften spielen. Das wird eine komplizierte Aufgabe. Wenn wir die Leistungen der beiden Spiele gegen Leverkusen konservieren könnten, dann sind wir auf einem guten Weg", sagte Eberl weiter.

"Wir sind wieder unter den letzten acht Mannschaften in Europa", führte der Bayern-Manager aus. Man habe sich im großen Teilnehmerfeld über die Playoffs ins Viertelfinale reingekämpft. "Jetzt haben wir Inter Mailand. Alle Mannschaften sind da jetzt auf Augenhöhe."

FC Bayern: Gute Erinnerungen an Inter

Joshua Kimmich betonte, dass er den Serie-A-Klub in dieser Saison "noch nicht viel gesehen" habe. "In den vergangenen Jahren haben wir ein paar Mal gegen sie gespielt", sagte der Mittelfeldspieler, der kurz vor seiner Vertragsverlängerung steht. "Sie haben einen ganz guten Mix und viel Qualität." 2022 besiegte der deutsche Rekordmeister Inter in der Gruppenphase zweimal mit 2:0.

Inter sei als Mannschaft sehr geschlossen, "sie kassieren sehr wenige Gegentore."

Den Spielstil bezeichnete der Bayern-Star als "typisch italienisch, dass sie sehr gut verteidigen. Es wird auf jeden Fall ein schwieriger Gegner."

Auch für Harry Kane gehört der FCB "immer zu den Favoriten". "Ich denke, dass viel geredet wurde, aber wir haben gezeigt, was für eine Mannschaft wir sind", sagte der Brite bei "Amazon Prime".

Die Duelle mit Inter "werden schwer, das San Siro ist ein wirklich schwieriges Pflaster. Aber wir können in jedem Spiel Probleme verursachen. Es gibt eine Chance auf das Halbfinale der Champions League, wir werden bereit sein."

Die Halbfinals steigen Ende April und Anfang Mai, das Endspiel findet am 31. Mai in München statt.