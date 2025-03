Neben Bayern: Das sind Baslers Champions-League-Favoriten

IMAGO/LENTHE-MEDIEN

Mario Basler rechnet dem FC Bayern gute Chancen in der Champions League aus

Der ehemalige Bundesliga-Profi Mario Basler hat exklusiv mit sport.de über das Weiterkommen des FC Bayern in der Champions League, die Titelchancen und die ärgsten Widersacher auf dem Weg zum großen "Finale dahoam" in München gesprochen.

Früher schnürte er selbst die Fußballschuhe für den FC Bayern, heute schaut sich Mario Basler die Spiele seines Ex-Klubs aus der Experten-Perspektive an. Und das, was er am Mittwochabend beim 2:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen, der gleichbedeutend mit dem Einzug ins Viertelfinale war, sah, überzeugte den 56-Jährigen.

Von sport.de im exklusiven Gespräch gefragt, wie es nun um die Titelchancen des deutschen Rekordmeisters in der Königsklasse steht, sagte Basler: "Den FC Bayern muss man immer zum Favoritenkreis hinzuzählen. Ob sie nach dem Achtelfinale gegen Leverkusen nun zu dem ganz großen Favoritenkreis gehören, lassen wir mal noch dahingestellt."

Das Team von Trainer Vincent Kompany habe "sicherlich die Qualität dazu, ins Halbfinale einzuziehen und auch ins Finale", erklärte Basler, warnte jedoch vor einem Spitzenteam, das auf der anderen Seite des Turnierbaums lauert: "Ich glaube auch, dass man Paris Saint-Germain nicht unterschätzen darf in der aktuellen Saison." Auf PSG könnte der FCB erst im Finale treffen.

Die ebenfalls vielerorts als Titelanwärter gehandelten FC Barcelona und Real Madrid sieht Basler - aktuell - nicht so weit vorn. Die Königlichen seien zudem noch in der Bringschuld. "Die müssen nach ihrem knappen Sieg im Hinspiel erstmal weiterkommen." Der 2:1-Erfolg gegen Atlético sei für Real "keine Garantie", dass man damit automatisch die nächste Runde erreiche.

Basler: FC Bayern hat die Nase vorn, aber nicht allein

"Da wird bei Atlético ganz sicher ein Feuerwerk abgebrannt", blickte Basler auf die Partie am Mittwochabend (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker): "Ich glaube alleine Diego Simeone wird den Rasen zum Brennen bringen mit seiner Art."

Hansi Flicks Barca - möglicher Halbfinal-Gegner der Münchner, falls diese sich im Viertelfinale gegen Inter Mailand durchsetzen - sieht Basler derweil "nicht unbedingt als den ganz großen Favoriten an". Aus seiner Sicht "haben derzeit die Bayern und Paris die Nase vorn."

Natürlich müsse man Real "aber immer auf der Liste haben", so der frühere Bundesliga-Profi weiter, der vielsagend anfügte: "Wenn sie sich denn gegen Atlético durchsetzen."

Das Gespräch mit Mario Basler fand in Kooperation mit pokerfirma.com statt.