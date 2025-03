Basler: Kehl könnte beim BVB "ein Problemchen" kriegen

IMAGO/Oliver Ruhnke

Basler sieht Kehl vor großen und schwierigen Aufgaben beim BVB

Der frühere Bundesliga-Profi Mario Basler hat exklusiv mit sport.de über den anstehenden Umbruch bei Borussia Dortmund gesprochen und viele Probleme beim BVB ausgemacht.

Bleibt Niko Kovac über den Sommer hinaus Trainer bei Borussia Dortmund, selbst wenn der BVB die Champions League verpasst? Welche Spieler sollten die Schwarz-Gelben im Zuge ihres Umbruchs versuchen zu halten? Welche Probleme kommen auf die Führungsetage des BVB zu, und welche Rolle spielt die immer unzufriedener werdende Fan-Basis? Zu diesen Fragen hat der ehemalige Bundesliga-Profi und heutige TV-Experte Mario Basler im exklusiven Interview mit sport.de Stellung bezogen.

Herr Basler, Borussia Dortmund hat angekündigt, dass der Kader im Sommer einen Umbruch erfahren wird. Welche drei Spieler würden Sie am ehesten halten?

Mario Basler: Darüber habe ich mir in den letzten Tagen schon ein wenig Gedanken gemacht und es ist ganz schwierig, da drei zu benennen, weil die komplette Mannschaft ja sehr schwankende Leistungen zeigt. Oft wird Nico Schlotterbeck als Führungsspieler bezeichnet. Aber das sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass er dazu in der Lage ist. Bei Emre Can sehe ich das sowieso nicht. Jamie Gittens wäre vielleicht einer, aber er hat die letzten Wochen auch nicht mehr konstant von Anfang an gespielt.

Das klingt erstmal wenig vielversprechend für die Dortmunder ...

Ich glaube, dass der BVB ein großes Problem im Sommer bekommt. Wenn man keine Champions League spielt, wird man keine guten Spieler bekommen, weil die großen Spieler alle Champions League spielen wollen. Aber den Umbruch muss man trotzdem machen. Da ist die Frage: Wie macht man ihn?

... zumal das alles ja auch finanziell nicht leicht wird!

Als Verein und Trainer musst du genau drauf gucken, wen du gehen lässt. Für Gittens wird man wahrscheinlich Geld bekommen. Das ist aber aus meiner Sicht aktuell der einzige, für den man noch etwas bekommen könnte. Hans-Joachim Watzke hat zwar gesagt, zwei Jahre ohne Champions League sei auszuhalten, aber nochmal: Ich bin der Meinung, dass man große Spieler ohne Königsklasse nicht bekommen wird.

Über dem BVB schwebt also die große Frage, wenn man die Champions League verpasst: Wen gibt man ab, wen holt man? Und da wird auf Sportdirektor Sebastian Kehl viel Arbeit zukommen.

Aber das Grundgerüst mit Stars wie Torwart Gregor Kobel und Stürmer Serhou Guirassy muss doch definitiv gehalten werden, oder?

Guirassy ist unverzichtbar, ja. Wenn man dessen Tore wegnimmt, weiß man, wo der BVB stehen würde. Bei Kobel ist es etwas anders, er hat in den letzten Wochen und Monaten auch den ein oder anderen Fehler gemacht. Trotzdem ist er natürlich ein zuverlässiger Torwart.

Aber das sind zwei von 25 oder 30 Spielern. Auf Borussia Dortmund sehe ich große Probleme zukommen im Sommer, sie wissen selbst noch nicht, wen sie abgeben oder halten wollen. Da wird Niko Kovac in den nächsten Wochen gucken müssen, mit wem er zusammenarbeiten kann und wer das Herz noch an der richtigen Stelle trägt. Denn diese Leistungsschwankungen, die der BVB hat, mit denen wird man auch in der neuen Saison keine Chance haben.

Wird Kovac überhaupt derjenige sein, der im Sommer den Umbruch einleitet, wenn Europa vielleicht verpasst wird?

Ja, ich sehe Niko Kovac weiter als Trainer bei Borussia Dortmund. Die Frage ist ja auch: Wenn man keine Champions League in 2025/26 spielt, wen will man da dann überhaupt als Coach holen? Denn man wird einfach keinen großen Namen kriegen. Auch die Trainer wollen in der Champions League arbeiten. Ich sehe daher keinen Grund, Niko Kovac nicht zu behalten im Sommer - egal in welche Richtung es geht. Aber auch das sind Baustellen, die Borussia Dortmund bestmöglich lösen muss. Da beneide ich sie nicht.

Mario Basler ist kritisch, was den BVB angeht

Ist es denn realistisch, dass sich der BVB zumindest für einen kleineren europäischen Wettbewerb qualifiziert?

Sie haben sicherlich noch eine ordentliche Chance darauf. Aber jetzt muss erstmal ein Pflichtsieg am kommenden Wochenende gegen Leipzig her (Samstagabend, 18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker). Wenn man gegen Leipzig nicht gewinnt, ist die Champions League aus meiner Sicht abgehakt. Und danach kommen dann Mainz und Freiburg als Gegner. Da geht es dann auch drum, dass der BVB die Teams vor sich nicht wegziehen lässt.

Ich glaube, wenn der BVB nicht in Leipzig gewinnt, dann ist die Champions League sicher weg, Conference und Europa League sind aber noch möglich. Man darf aber gleichzeitig nicht vergessen, dass sie noch in München und in Leverkusen ran müssen. Deswegen: Die Gefahr ist groß, dass Borussia Dortmund nächstes Jahr gar nicht international spielt.

Wie bewerten Sie denn die Führungsebene beim BVB, Sportdirektor Sebastian Kehl hatte ja ganz offensichtlich zuletzt nicht immer ein glückliches Händchen ...

Es wird auch über Sebastian Kehl diskutiert. Ich glaube, dass er - genauso wie Lars Ricken vielleicht - ein Problemchen kriegen kann, wenn der BVB keine Champions League spielt im nächsten Jahr. Auch da wird auf der Führungsetage das ein oder andere passieren, wenn die Königsklasse verpasst wird. Ich bin mir fast sicher, dass auf der ein oder anderen Position etwas passiert.

Allerdings gibt es ja bislang nicht wirklich Kandidaten, erfolgreiche Manager wie beispielsweise Markus Krösche (Eintracht Frankfurt) sind ja gebunden ...

Ein Markus Krösche würde ja wahrscheinlich gar nicht zum BVB gehen, der hat ja bei Eintracht Frankfurt die viel besseren Möglichkeiten im Moment als beim BVB. Den Haufen in Dortmund wieder auf die Reihe zu bekommen, wird nicht einfach. In Frankfurt liegt hingegen noch ein bisschen Geld auf der Kante aus den guten Verkäufen der letzten Jahre. Frankfurt hat ja gute Chancen, in die Champions League zu kommen. Warum also sollte einer wie Krösche überhaupt darüber nachdenken. Und Dortmund wird nicht der Lage sein, mal eben 20, 25 Millionen Euro für Krösche zu zahlen.

Letzte Frage: Die bislang sehr geduldigen BVB-Fans haben sich am Wochenende zuletzt mit Pfiffen und deutlichen Worten gegenüber den Stars Luft gemacht. Wird die Unzufriedenheit zur Gefahr für die Borussia?

Das war erstmal ein Warnschuss von den Fans. Aber das wird weitergehen. Die Fans sind enttäuscht von ihrer Mannschaft. Das wird ja nicht weniger. Wenn man sich immer weiter davon entfernt, gute Leistungen zu zeigen - und von einer Steigerung ist der BVB weit entfernt, dann ist das nur der Anfang. Das kann noch schlimmer werden.

