Dieser BVB-Star hat Marco Reus als Trikot-König abgelöst

IMAGO/Joachim Bywaletz

Nico Schlotterbeck (l.) lief zuletzt im Sondertrikot des BVB auf

In der letzten Woche begeisterte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund seine Anhänger wieder einmal mit einem Sondertrikot. Auch das leuchtend gelbe Jersey, welches an die Trikots der Meistersaison von 1994/1995 erinnern sollten, fand reißenden Absatz und war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Eine Rückennummer samt Spielername war dabei besonders beliebt.

Es ist schon das dritte Sondertrikot innerhalb weniger Jahre beim BVB, welches aufgrund reißender Absatzzahlen in Erinnerung bleiben wird. Nachdem zunächst das "Kohle und Stahl"-Sondertrikot von Borussia Dortmund alle Verkaufszahlen sprengte, erfreute sich im letzten Jahr auch das "50 Jahre Westfalenstadion"-Sondertrikot absoluter Beliebtheit.

Jüngst verkauften die Schwarz-Gelben innerhalb von drei Tagen 75.000 Exemplare des diesjährigen Sondertrikots, welches dem Design der Meistertrikots von vor 30 Jahren nachempfunden ist.

Riesige Schlangen vor den Fan-Shops des BVB sowie ellenlange Wartelisten im Online-Shop waren schon am ersten Verkaufstag am letzten Freitag gute Belege für den erneut vollen Erfolg der Trikot-Aktion.

BVB verkauft rund 500.000 Saisontrikots

Wie jetzt bekannt wurde, war eine Rückennummer und ein Name als Trikot-Flock dabei besonders beliebt bei den BVB-Fans.

Nachdem in den letzten Jahren praktisch immer der Ur-Dortmunder und ehemalige BVB-Kapitän Marco Reus das mannschaftsinterne Trikot-Ranking angeführt hatte, war es beim aktuellen Sondertrikot nach "Sport Bild"-Angaben die Rückennummer 4 von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, die am häufigsten bestellt wurde.

Der Nationalspieler stand bisher in 34 Pflichtspielen in der laufenden Saison in der Startformation des BVB, bestritt all diese Partien auch über 90 Minuten. Er gilt schon seit Jahren als einer der Publikumslieblinge bei den Westfalen.

Übrigens: Von den regulären Saisontrikots des BVB werden laut "Sport Bild" pro Saison insgesamt circa 500.000 Exemplare verkauft und sorgen für einen Reingewinn für Borussia Dortmund von rund zehn Millionen Euro.