Zahlen belegen: Bayern-Star der beste Offensiv-Allrounder

IMAGO/Oryk HAIST

Michael Olise (2.v.l.) zeigt beim FC Bayern regelmäßig starke Leistungen

Harry Kane hat auch beim 2:0-Auswärtssieg des FC Bayern bei Bayer Leverkusen am Dienstagabend in der Champions League wieder getroffen, hat in der laufenden Saison damit bereits 31 Saisontore in Königsklasse und Bundesliga erzielt. Als bester Offensivallrounder bei den Münchner gilt statistisch gesehen aber nicht der Engländer, sondern Neuverpflichtung Michael Olise.

Das zumindest geht aus dem wöchentlichen Ranking von "CIES Football Obrservatory" hervor, die anhand ihrer Daten einen Index für Offensivspieler aufstellten. In allen Top-5-Ligen in Europa kommt dabei kein anderer Spieler auf einen derart hohen Wert wie der Neuzugang des FC Bayern, der im letzten Jahr von Crystal Palace nach München gekommen war.

Aus den Statistiken Ballannahme, Chancenverwertung und Abschluss wurde ein durchschnittlicher Index erstellt, mit dem die offensive Qualität und Torgefahr eines einzelnen Spielers auf einen Wert heruntergebrochen wird.

Michael Olise vom FC Bayern führt dieses Ranking dabei mit einem Durchschnittswert von 88,5 Punkten von maximal 100 Punkten an. Der Flügelspieler des FC Bayern hat bislang 22 direkte Torbeteiligungen in der Champions League und Bundesliga für die Münchner zu Buche stehen.

Leverkusen-Star Wirtz auf Platz drei

Auf Platz zwei rangiert Youngster Lamine Yamal vom FC Barcelona mit 87,7 Punkten, ehe auf dem dritten Rang mit Florian Wirtz bereits der nächste Bundesliga-Star folgt. Der Top-Spieler der Werkself kommt auf einen Durchschnittswert von 85 Punkten in der Statistik des "CIES Football Obrservatory", das seine Kennzahl mit "Average Index in Take On, Chance Ceation and Finishing" betitelt hat.

Als Grundlage für die Erhebung dieser Statistik dienten damit die Einsatzminuten in den nationalen Ligen bei den einzelnen Spielern.

Aus der Bundesliga haben es mit Jamal Musiala (FC Bayern, 18. Platz), Jamie Gittens (BVB, 28. Platz) und Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt, 29. Platz) noch drei weitere Akteure in die Top 30 des Rankings geschafft.