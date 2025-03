Hoeneß-Zukunft beim VfB Stuttgart weiter offen

IMAGO/OLE JACOBSEN

Wechselt Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart zu RB Leipzig?

Die Zukunft von Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart ist offenbar weiter offen. RB Leipzig soll sich trotz eines Dementis mit dem 42 Jahre alten Fußballlehrer beschäftigen.

Das jedenfalls berichtet "Sport Bild". Das Blatt bleibt bei seiner Darstellung, das grundsätzliche Interesse an einer Zusammenarbeit sei bei der Hoeneß-Seite hinterlegt worden.

RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte die Gerüchte um ein Interesse an Sebastian Hoeneß zuletzt im "Aktuellen Sportstudio" des "ZDF" als "falsch" bezeichnet.

So oder so: Hoeneß soll dem Bericht zufolge nach wie vor keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen haben. Diese hat der Übungsleiter des VfB Stuttgart selbst in der Hand, da er in seinem bis 2027 über eine Ausstiegsklausel verfügt.

Diese muss dem Vernehmen nach bis Ende April gezogen werden und garantiert ihm den Wechsel zu einem im Europapokal vertretenen Verein gegen eine festgelegte Ablösesumme, ja nach Quelle zwischen fünf und acht bis neun Millionen Euro.

Bei RB Leipzig dürfte es spätestens im Sommer zu einem Trainerwechsel kommen, da die Klub-Führung und auch die Chefetage von Mutterkonzern Red Bull nicht zufrieden mit der sportlichen Entwicklung unter Amtsinhaber Marco Rose sind.

RB Leipzig: Folgt Sebastian Hoeneß auf Marco Rose?

Nur im DFB-Pokal, wo es im Halbfinale ausgerechnet gegen den VfB geht, können die ambitionierten Sachsen noch einen Titel holen. In der Champions League war sang- und klanglos nach der Ligaphase Endstation. In der Bundesliga belegt RB derzeit nur Tabellenplatz sechs und muss um die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb bangen.

Rose drohte Berichten zufolge bereits mehrfach das sofortige Aus. Auch, weil derzeit kein adäquater Nachfolger in Sicht ist, durfte er aber bislang noch weitermachen. Nach der laufenden Spielzeit stehen die Zeichen aber endgültig auf Trennung.