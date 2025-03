Ex-Coach Stöger prophezeit BVB-Aus gegen Lille

IMAGO/Revierfoto

Peter Stöger glaubt nicht an den BVB

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League steht Borussia Dortmund am Mittwochabend gegen OSC Lille (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker) gewaltig unter Druck. Nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden im ersten Vergleich muss beim Wiedersehen in Frankreich eine Leistungssteigerung her, um die Runde der letzten Acht zu erreichen. Der frühere BVB-Coach Peter Stöger glaubt jedoch nicht an ein Weiterkommen der Schwarz-Gelben.

Die Reise nach Lille ist für Borussia Dortmund wie die Reise zu einem Endspiel um die ganze Saison. Nur Erfolge in der Königsklasse können die Spielzeit des krisengeschüttelten Revierklubs noch retten. In der Bundesliga versinkt der BVB im Mittelmaß, aus dem DFB-Pokal hat er sich längst verabschiedet.

Beim 1:1 im Hinspiel versäumte es das Team von Trainer Niko Kovac, nach einer zwischenzeitlichen Führung nachzulegen, schenkte den Vorsprung vor heimischer Kulisse noch her.

Entsprechend skeptisch ist Peter Stöger, was die Aussichten seines ehemaligen Arbeitgebers angeht. Es falle ihm "schwer, das zu sagen", so der Österreicher bei "Sky Sport Austria", aber "ich glaube, dass Lille weiterkommen wird".

Mit Blick auf das Viertelfinale, wo Barca warten würde, ergänzte Stöger: "Lille ist auch der unangenehmere Gegner für den FC Barcelona, vom Fußballspielen her, von den Möglichkeiten, eine Kette auszuspielen."

Er erwarte "schon nochmal eine spannende Geschichte" im Rückspiel, sein Bauchgefühl sagt ihm allerdings, "dass die Franzosen weiterkommen."

Unglückliches Stöger-Gastspiel beim BVB

Stöger hatte in der Saison 2017/2018 ein eher unglückliches Gastspiel in Dortmund hingelegt. Nach dem Aus von Peter Bosz übernahm der Übungsleiter im Dezember, sechs Monate später war jedoch schon wieder Schluss für ihn.

In den folgenden Jahren arbeitete der Österreicher wieder in seiner Heimat für Austria Wien, zunächst als Sportvorstand, danach als Trainer. Hierauf folgte ein kurzes Engagement in Ungarn bei Ferencváros. Derzeit ist Stöger als Sportdirektor bei Zweitligist Admira Wacker beschäftigt.