Geheimbericht zu Bayerns Urbig aufgetaucht

IMAGO/Maximilian Koch

Jonas Urbig ist derzeit der Rückhalt des FC Bayern

Beim FC Bayern vertritt er derzeit überaus gut den verletzten Manuel Neuer, nun ist ein Geheimbericht zu Jonas Urbig von vor einigen Jahren aufgetaucht, der damals bereits zeigte, warum sich der deutsche Fußball-Rekordmeister in diesem Winter für den jungen Keeper entschieden hat.

Noch vor gar nicht so langer Zeit war er Bankdrücker bei Zweitligist Köln, doch am Mittwochabend stand Jonas Urbig nun auf höchster interntionaler Klub-Ebene für den FC Bayern über 90 Minuten im Tor und überzeugte bei seinem dritten Einsatz in Folge für die Münchner erneut.

Von sport.de erhielt der 21-Jährige für seine Leistungen beim 2:0-Erfolg über Bayer Leverkusen, der den Einzug ins Viertelfinale bedeutete, die Note 2.0.

"Vertrat den verletzten Neuer im Bayern-Tor und lieferte dort einen starken Auftritt ab. War gegen Frimpong einmal mit kurzen Eck zur Stelle und wehrte auch die Fackel von Palacios in der Nachspielzeit noch ab. Kann mit Ball am Fuß aber noch zulegen", hieß es in der Einzelkritik.

Dass Urbig alles mitbringt für genannten "starken Auftritt", deutete sich bereits in einem Geheimbericht der Scouts des 1. FC Köln an, den diese vor rund vier Jahren über Urbig verfassten und von dessen Inhalt die "Sport Bild" nun erfahren hat.

FC Bayern: Urbig gut unter Druck

Demnach wurde dem Schlussmann schon damals bescheinigt, dass er Spezialist ("Outstanding Player") im offensivtaktischen Spiel ist, also ein Keeper, der außergewöhnlich hilfreich ist für eine Mannschaft, die viel den Ball hat. "Initiiert Angriffe durch weitsichtige Spieleröffnung", wurde er gelobt.

Im Defensivspiel hieß es hingegen, dass der damals "nur" 1,84 Meter (mittlerweile 1,89 Meter) große Urbig zwar eine "gute Entscheidungsfähigkeit im Raum (trotz Größe)" habe, "bei Flanken und Steilpässen [die] Entscheidungsfähigkeit in der Torverteidigung [noch] ausbaufähig ist, um die Quote für Big saves zu erhöhen". Jenes "Decision Making" wurde dann im Training verbessert.

Besonders stark wurde schon damals Urbigs mentale Stärke eingeschätzt. Unter dem Punkt "Psyche" soll dick "Präsenz und Persönlichkeit" notiert worden sein.

Passend dazu hatte der frühere Köln-Co-Trainer Martin Heck im Interview mit sport.de betont, dass Gelassenheit zu Urbigs größten Stärken gehöre.

Als Torwart benötige man diese Eigenschaft ohnehin, aber Urbig sei ganz im Besonderen einer, "der den Druck braucht, der den Druck richtig genießt, der sich keine Gedanken macht", so Heck.

Wie "Sport Bild" weiter schreibt, wurde Urbig 2021 noch mit Torhütern wie Manuel Riemann (SC Paderborn) und Stefan Ortega (Manchester City) verglichen, die dem "generell kleinen Torwarttypus" zugeordnet werden. Mittlerweile gehört Urbig aber mit 1,89 Metern zur nächstgrößeren Klasse.

Urbig war im Winter für sieben Millionen Euro vom 1. FC Köln nach München gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2029.