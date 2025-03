Irres Kabinen-Video des FC Schalke 04 aufgetaucht

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Kenan Karaman traf entscheidend zum 2:1-Sieg der Schalker bei Hertha BSC

Kenan Karaman geht beim FC Schalke 04 als Führungsspieler voran, ist in der laufenden Saison Mannschaftskapitän und der zweitbeste Torschütze bei Königsblau. Vor dem immens wichtigen Auswärtssieg bei Hertha BSC (2:1) rüttelte der S04-Spielführer seine Teamkollegen sogar schon vor dem Anpfiff wach. Das belegt nun ein Video-Mitschnitt aus der Kabine der Knappen.

Schon im Dezember hatte sich Kenan Karaman vor dem Spiel in der S04-Kabine direkt an die Mannschaft gewandt, sie mit einem emotionalen Appell auf das Punktspiel gegen den SC Paderborn eingeschworen. Damals siegte der FC Schalke 04 mit 4:2 in Ostwestfalen.

Und auch dieses Mal erzielte die Ansprache des 31-Jährigen ihre gewünscht Wirkung.

"Männer: Schon die ganze Woche beschäftigt mich dieses Spiel. Die ganze verdammte Woche! Ich will diesen verdammten zweiten Sieg haben", meinte Karaman am vergangenen Samstag unmittelbar vor Anpfiff im Berliner Olympiastadion.

Die kurze Rede Karamans wurde offenkundig von Mitarbeitern des FC Schalke 04 aufgezeichnet und nun in den Vereinsmedien publiziert.

FC Schalke 04 entledigt sich aller Abstiegssorgen

Der emotional aufgeladene Karaman fuhr fort: "Es kann nicht sein, dass diese Truppe es nicht schafft, zwei Siege in Folge zu holen. Hier sind 20.000, 30.000 Schalker. Das müssen wir gleich auf dem Platz ausstrahlen – dass wir für Schalke spielen. Mutig, selbstbewusst, dann holen wir die drei Punkte."

Nach dem anschließenden Applaus für seine Worte ging es für die Schalker raus auf den Rasen. Kenan Karaman selbst war es dann in der 55. Minute vorbehalten mit seinem zwölften Saisontor den siegbringenden Treffer für seine Farben zu erzielen.

Durch den Auswärtssieg in Berlin haben sich die Gelsenkirchener am 25. Spieltag wohl endgültig aller Abstiegssorgen in der 2. Bundesliga entledigt, weisen mittlerweile ein komfortables Zehn-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz 16 auf.