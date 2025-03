Hamann überrascht mit Analyse zum Bayern-Erfolg

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Der FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League

Letztlich souverän ist der FC Bayern ins Viertelfinale der Champions League eingezogen, Bayer Leverkusen war über 180 Minuten in Hin- und Rückspiel klar unterlegen. Selbst Chefkritiker Dietmar Hamann hatte an der Leistung der Münchner kaum etwas auszusetzen.

"Besser als der FC Bayern es beim 2:0 in Leverkusen getan hat, kann man kaum spielen", schwärmte der 51-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne: "Beim 3:0 im Hinspiel haben sie Leverkusens Fehler ausgenutzt, im Rückspiel haben sie ihre ganze Klasse gezeigt. Souverän, aggressiv, ballsicher. Leverkusens Hektik war von Anfang an der Übermacht der Münchner geschuldet."

Dabei war im Vorfeld ein Match auf Augenhöhe erwartet worden, manche Experten sahen Bayer nach dem dominanten Auftritt beim torlosen Liga-Duell Mitte Februar gar im Vorteil.

"Vielleicht hat man das 0:0 in der Bundesliga überbewertet. Die Bayern hatten damals mit Sicherheit im Hinterkopf kein unnötiges Risiko eingehen zu müssen, wenn ihnen ein Punkt reicht", warf Dietmar Hamann jetzt ein.

Warum es in der Königsklasse so viel besser lief für die Schützlinge von Vincent Kompany? "In den K.o.-Spielen in der Champions League spielt Erfahrung eine große Rolle. Du darfst selbst keine Fehler machen und musst die Fehler des Gegners ausnutzen", verdeutlichte Hamann.

FC Bayern für Hamann Favorit auf Finaleinzug

In der Runde der letzten Acht trifft der deutsche Rekordmeister nun auf Inter Mailand, das sich am Dienstag gegen den niederländischen Vertreter Feyenoord Rotterdam durchgesetzt hat und auch die Serie A nach 28 Spieltagen anführt.

Hamann glaubt an seinen Ex-Verein: "Wenn die Bayern so auftreten wie gegen Leverkusen, können sie im Konzert der Großen mehr als nur mitspielen. Dann muss sie erst einmal einer schlagen."

Gegen die Nerazzurri könnten die Münchner "mit breiter Brust" antreten, man sei "in einer sehr guten Position", schließlich sei die Hälfte des Turnierbaums, in der sich der FC Bayern befindet, "die etwas leichtere". Dort sei man der "Favorit" auf den Finaleinzug, so Hamann.