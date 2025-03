Glatzel vor HSV-Rückkehr

IMAGO/Justus Stegemann

Glatzel kann dem HSV wieder im Aufstiegskampf helfen

Torjäger Robert Glatzel (31) vom Hamburger SV steht nach fünf Monaten Verletzungspause vor seinem Comeback beim Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga. Der Angreifer wird am Freitag beim 1. FC Magdeburg (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) erstmals seit Anfang Oktober im Kader der Hanseaten stehen, wie Trainer Merlin Polzin (34) ankündigte.

"Er ist topfit und er hat sehr, sehr viel Power und Energie für Freitagabend", sagte Polzin über Glatzel, der sich von seinem Sehnenriss erholt hat: "Er hat auch diese Woche wieder voll mittrainiert, ist voll dabei, hat gute Tore, schöne Tore im Training erzielt." Ob Glatzel von Beginn an stürmen und Davie Selke (Gelbsperre) ersetzen wird, ließ der Coach aber offen.

Glatzel habe sich "definitiv angeboten", ob es allerdings "sinnvoll ist, ihn von Anfang an zu bringen, das hängt dann vom Gegner ab, das hängt von der Trainingsleistung aus dem Abschlusstraining ab", sagte Polzin: "Sicherlich bietet sich Verschiedenes an, was die Offensive angeht, aber es wird jetzt nicht so sein, dass er 90 Minuten auf dem Platz stehen kann, weil das nach der langen Verletzungspause einfach dann für ihn und für uns nicht sinnvoll wäre."

Obwohl Glatzel wegen seiner Verletzung in dieser Saison erst auf sieben Pflichtspiele kommt, hat er acht Treffer erzielt.

Als Tabellenführer hat der HSV nur drei Punkte Vorsprung auf Magdeburg auf Rang vier, Polzin erwartet in dem Topspiel nicht weniger als ein "Spektakel. Die Magdeburger setzen auf Ballbesitz, wir müssen also auf höchstem Niveau verteidigen", sagte er: "Unabhängig davon wollen wir aber natürlich gewinnen."