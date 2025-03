Pavlovic nach Ausfall zuversichtlich

IMAGO/Mladen Lackovic

Aleksandar Pavlovic fehlt dem FC Bayern aktuell

Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern bleibt trotz seines krankheitsbedingten Ausfalls zuversichtlich und glaubt an eine baldige Rückkehr auf den Platz.

"Danke für die zahlreichen Genesungswünsche! Mir geht's gut und ich freue mich drauf, bald auf den Platz zurückzukehren", schrieb Aleksandar Pavlovic am Mittwoch in seiner Instagram-Story.

Der Mittelfeldspieler des FC Bayern muss derzeit krankheitsbedingt pausieren. "Er hat jetzt die ganzen Tests gemacht. Er hat wohl Pfeiffersches Drüsenfieber. Und das dauert halt was", hatte Münchens Sportvorstand Max Eberl nach dem 2:0-Erfolg des deutschen Rekordmeisters im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayer Leverkusen gesagt.

Der FC Bayern hatte zuletzt von einem "hartnäckigen Infekt" gesprochen, weshalb Pavlovic bis auf weiteres nicht auflaufen könne.

Goretzka überzeugt im Mittelfeld des FC Bayern

Statt des deutschen Nationalspielers lief Leon Goretzka am Dienstagabend an der Seite von Joshua Kimmich auf. Der 30-jährige Routinier wusste gegen Bayer Leverkusen zu überzeugen und verdiente sich die sport.de-Note 2,0. Trainer Vincent Kompany hat mit Joao Palhinha noch einen weiteren prominenten Mittelfeldmann in der Hinterhand.

Wann Pavlovic genau zurückkehren kann, bleibt vorerst abzuwarten. Der 20-Jährige hatte bereits während der Hinrunde längere Zeit aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs gefehlt.

Für den FC Bayern geht es am Samstagnachmittag (15:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen den 1. FC Union Berlin weiter. Anschließend geht es in die Länderspielpause.

Danach wartet die heiße Saisonphase. Der FC Bayern rangiert in der Fußball-Bundesliga momentan acht Punkte vor Verfolger Bayer Leverkusen. Die Münchner treffen im Viertelfinale der Champions League währenddessen auf Inter Mailand. Im DFB-Pokal war vorzeitig Schluss.