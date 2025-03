Messi offenbar vor Comeback

AFP/GettyImages/SID/RICH STORRY

Reist mit seinem Team anch Jamaika: Lionel Messi

Nach zuletzt drei Spielen ohne Einsatz wird Superstar Lionel Messi wohl wieder für den US-Klub Inter Miami auflaufen.

Der Argentinier soll laut Miamis Trainer Javier Mascherano mit dem Team zum nächsten Spiel nach Jamaika reisen. Dort trifft Inter im CONCACAF Champions Cup am Donnerstagabend (Ortszeit) im Achtelfinal-Rückspiel auf Cavalier FC.

Mascherano sagte am Mittwoch, dass man am Spieltag entscheiden werde, "was das Beste ist - ob er in der Startelf steht oder auf der Bank wartet und später eingewechselt wird". Ein Einsatz wäre für den achtmaligen Weltfußballer eine Premiere: Messi hat zwar schon gegen die jamaikanische Nationalmannschaft, aber noch nie auf der karibischen Insel gespielt.

Mascherano stellte klar, dass Messi bereits wieder mit der Mannschaft trainiert habe: "Die Eindrücke waren gut."

Zuletzt hatte der Coach dem 37-Jährigen eine Verschnaufpause gegönnt, Messi kam drei Spiele nicht zum Einsatz. Am Sonntag hatte der Weltstar aber bereits gegen Charlotte FC wieder auf der Bank gesessen.

Im Hinspiel des Achtelfinals in der Vorwoche hatte Miami ohne Messi einen 2:0-Heimsieg eingefahren. Zum Rückspiel wird ein mit 35.000 Zuschauern ausverkauftes Nationalstadion in Kingston erwartet.