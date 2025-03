Bericht: Nagelsmann beruft Mainz-Star für das DFB-Team

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Nadiem Amiri ist mit Mainz derzeit Tabellendritter

Mehr als vier Jahre nach seinem fünften und bislang letzten Länderspiel darf Nadiem Amiri auf weitere Einsätze für Deutschland hoffen.

Wie "Bild" berichtet, steht der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler dank seiner starken Leistungen für das Bundesliga-Überraschungsteam Mainz 05 im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Nations-League-Duelle mit Italien.

Nagelsmann wird seinen Kader am Donnerstag um 11:00 Uhr bekannt geben. Am 20. März (20:45 Uhr) steigt das Hinspiel in Mailand, drei Tage später (23. März, 20:45 Uhr/Live bei RTL) dann das Rückspiel zwischen den beiden viermaligen Weltmeistern in Dortmund.

Amiri hatte am 9. Oktober 2019 beim 2:2 gegen Argentinien in Dortmund sein Debüt in der DFB-Auswahl gegeben, zum bislang letzten Mal kam er im November 2020 beim 1:0-Erfolg in Leipzig gegen Tschechien zum Einsatz.