FC Bayern bangt: Fällt Pavlovic länger aus als gedacht?

IMAGO/Mladen Lackovic

Alexandar Pavlovic fehlt dem FC Bayern aktuell

Der FC Bayern muss aktuell krankheitsbedingt auf Alexandar Pavlovic verzichten. Die Diagnose: Pfeiffersches Drüsenfieber. In München macht man sich zwar Hoffnungen auf ein schnelles Comeback - will aber überhaupt kein Risiko eingehen.

Wie der "kicker" berichtet, werden die Blutwerte von Alexandar Pavlovic in sehr regelmäßigen Abständen kontrolliert. Demnach hofft man beim FC Bayern darauf, dass der 20-Jährige in zwei Wochen wieder ins Training einsteigen kann. Ein Comeback auf dem Platz soll im Laufe des Aprils angepeilt werden, so das Fachmagazin.

Sollten die Werte bis dahin jedoch nicht in den normalen Bereich zurückgekehrt sein, werde man dem Youngster mehr Zeit geben, schreibt die "Bild".

Auf bis zu sechs Wochen könnte sich die Zwangspause ausdehnen. Klar sei: Pavlovic werde nicht auf den Platz zurückkehren, sofern es auch nur "minimale Bedenken" gibt.

Pfeiffersches Drüsenfieber wird durch das Epstein-Barr-Virus (EBV) verursacht und hauptsächlich über Speichel übertragen. Die Krankheit äußert sich typischerweise durch Fieber, geschwollene Lymphknoten, Halsschmerzen und starke Müdigkeit, wobei die Symptome oft mehrere Wochen anhalten können.

Pavlovic meldet sich zu Wort

Beginnt man nach dem Pfeifferschen Drüsenfieber zu früh wieder mit sportlicher Belastung, kann das schwere Folge haben. Gerade bei Kontaktsportarten droht wegen der Vergrößerung der Milz ein lebensgefährlicher Milzriss. Ein schwerer Rückfall oder eine Schädigung des Herzens kann sogar zum vorzeitigen Karriereende führen.

Pavlovic selbst meldete sich am Mittwoch zu Wort. "Danke für die zahlreichen Genesungswünsche! Mir geht's gut und ich freue mich drauf, bald auf den Platz zurückzukehren", schrieb er in seiner Instagram-Story.

Gerade im April könnte der Pavlovic-Ausfall den FC Bayern hart treffen. Am 9. April muss der deutsche Rekordmeister im Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand ran.

Nur drei Tage später steht in der Bundesliga das prestigeträchtige Duell gegen Borussia Dortmund auf dem Programm. Bis Ende April sieht der Spielplan anschließend Spiele im Drei-Tages-Rhythmus vor.