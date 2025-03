FC Bayern hofft auf Blitz-Comeback von Pavlovic

IMAGO/Mladen Lackovic

Alexandar Pavlovic fehlt dem FC Bayern aktuell

Der FC Bayern muss aktuell krankheitsbedingt auf Alexandar Pavlovic verzichten. Die Diagnose: Pfeiffersches Drüsenfieber. Doch in München macht man sich offenbar Hoffnungen auf ein schnelles Comeback des Mittelfeldspielers.

Wie der "kicker" berichtet, werden die Blutwerte von Alexandar Pavlovic in sehr regelmäßigen Abständen kontrolliert. Demnach hofft man beim FC Bayern darauf, dass der 20-Jährige in zwei Wochen wieder ins Training einsteigen kann. Ein Comeback auf dem Platz soll im Laufe des Aprils angepeilt werden, so das Fachmagazin.

Der FC Bayern muss derzeit auf Pavlovic verzichten. "Er hat jetzt die ganzen Tests gemacht. Er hat wohl Pfeiffersches Drüsenfieber. Und das dauert halt was", hatte Münchens Sportvorstand Max Eberl nach dem 2:0-Erfolg des deutschen Rekordmeisters im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayer Leverkusen gesagt.

Der FC Bayern hatte zuletzt von einem "hartnäckigen Infekt" gesprochen, weshalb Pavlovic bis auf Weiteres nicht auflaufen könne.

Pfeiffersches Drüsenfieber wird durch das Epstein-Barr-Virus (EBV) verursacht und hauptsächlich über Speichel übertragen. Die Krankheit äußert sich typischerweise durch Fieber, geschwollene Lymphknoten, Halsschmerzen und starke Müdigkeit, wobei die Symptome oft mehrere Wochen anhalten können.

Pavlovic meldet sich zu Wort

Pavlovic selbst meldete sich am Mittwoch zu Wort. "Danke für die zahlreichen Genesungswünsche! Mir geht's gut und ich freue mich drauf, bald auf den Platz zurückzukehren", schrieb er in seiner Instagram-Story.

Spätestens Anfang April könnte der Pavlovic-Ausfall den FC Bayern hart treffen. Am 09. April muss der deutsche Rekordmeister im Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand ran. Nur drei Tage später steht in der Bundesliga das prestigeträchtige Duell gegen Borussia Dortmund auf dem Programm. Bis Ende April sieht der Spielplan anschließend Spiele im Drei-Tages-Rhythmus vor.