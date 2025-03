Hamann glaubt an BVB-Coup gegen Barca

IMAGO/Alex Gottschalk/DeFodi Images

Der BVB und FC Barcelona treffen sich in der Champions League erneut

Dietmar Hamann traut Borussia Dortmund im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona eine Überraschung zu.

Der FC Barcelona sei "hinten so offen. Und ich weiß nicht, ob das auf Dauer gut geht", sagte Dietmar Hamann gegenüber "Sky Sport Austria".

Barca schieße "natürlich viele Tore, weil sie unglaublich tolle Spieler da vorne haben", ergänzte der TV-Experte. Borussia Dortmund wisse aber "was es braucht. Das haben sie letztes Jahr gezeigt", so Hamann, der mit Blick auf Barca meinte: "Ich glaube, dass sie über zwei Spiele ausscheiden."

Der BVB und der FC Barcelona hatten sich bereits während der Ligaphase der Champions League gegenübergestanden. Die Katalanen setzten sich Mitte Dezember knapp mit 3:2 in Dortmund durch. Barca gewann sein Achtelfinale in der Königsklasse souverän gegen SL Benfica (1:0, 3:1).

Der BVB siegte derweil am Mittwochabend nach dem 1:1 im Hinspiel mit 2:1 beim OSC Lille. Die Dortmunder freuen sich nun auf das Wiedersehen mit Barca.

BVB kann verkorkste Saison retten

"Hansi Flick und ich haben an seinem Geburtstag noch telefoniert und über das mögliche Duell in der Königsklasse gescherzt", sagte Cheftrainer Niko Kovac nach dem Erfolg in Lille: "Wir freuen uns sehr auf die Partie und müssen die Chancen nutzen, die wir bekommen. Barcelona wird viel schwieriger zu bespielen sein als Lille. Wir haben dennoch genug Spieler, die die nötige Qualität haben, den FCB zu schlagen."

Der BVB kann in der Champions League eine bislang verkorkste Saison retten. Die Westfalen rangieren in der Fußball-Bundesliga aktuell nur auf dem zehnten Tabellenplatz. Im DFB-Pokal war bereits in der zweiten Runde gegen den VfL Wolfsburg Schluss.

Experte: Der BVB bleibt rätselhaft

Borussia Dortmund hatte in der Vorsaison das Königsklassen-Finale erreicht. Der Revierklub unterlag hier mit 0:2 gegen Rekordsieger Real Madrid.