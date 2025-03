Man of the Match? Kovac' Antwort überrascht

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Coach Niko Kovac war mit der Leistung seiner Spieler hochzufrieden

In der Bundesliga rangiert Borussia Dortmund nur auf Rang zehn, nach dem 2:1-Sieg beim OSC Lille im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League steht man in der europäischen Fußball-Königsklasse hingegen wieder unter den besten acht Teams. Ein Umstand, der die zwei unberechenbaren Gesichter des BVB untermauert. In Frankreich zeigte man sich zumindest von der besten Seite, was auch Coach Niko Kovac hervorhob.

"Wir haben heute schlecht gespielt und überhaupt nicht das gemacht, was wir wollten und was wir vorgegeben haben. Wir haben keine Chancen kreiert, keine Torgefahr, keine Aggressivität, keine Intensität, keine schnelle Ballzirkulation. Und unterm Strich, was wir letzten Endes gezeigt haben: nämlich nichts", mit diesen Worten stellte Trainer Niko Kovac die Stars des BVB nach der jüngsten Liga-Enttäuschung gegen den FC Augsburg (0:1) öffentlich an den Pranger.

In einer folgenden Kabinenpredigt soll der Übungsleiter seine Mannen laut "Bild" zudem gefragt haben, ob sie sich nicht für ihr Auftreten schämen. Nach dem Sieg in Lille und der Qualifikation für das Viertelfinale der Champions League scheint die Wut verflogen.

"Wir sind unglücklich in Rückstand geraten, haben das Spiel dann aber weitgehend dominiert. Wir hatten viele Großchancen und haben insgesamt verdient gewonnen. Das zeigt, dass die Mannschaft für solche Spiele geboren ist", lobte Kovac seine Mannen am Mittwochabend.

Kovac will keinen Spieler des BVB hervorheben

Einen einzelnen Spieler wollte der Kroate zudem gar nicht hervorheben: "Ich kann jeden Spieler hervorheben. Egal wen ich nennen würde, es wäre den anderen gegenüber nicht fair. Ich würde sagen, Man of the Match war meine Mannschaft."

Dafür erklärte Kovac, warum er auf Außenverteidiger Ramy Bensebaini in der Startelf verzichtete: "Der Ramadan spielt natürlich auch eine Rolle. Auch wenn Ramy erst seit ein paar Tagen fastet, spürt man, dass es an seinen Kräften zehrt", führte der 53-Jährige aus. "Wir respektieren diese Entscheidung, müssen aber schauen, dass wir Jungs auf dem Platz haben, die im Vollbesitz ihrer Kräfte sind." Bensebaini wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.