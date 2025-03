Kovac schon heiß auf Wiedersehen mit Flick

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Niko Kovac zog mit dem BVB ins Viertelfinale der Champions League ein

Seit dem Mittwochabend steht fest, dass es in der Champions League für Borussia Dortmund im Viertelfinale weitergehen wird. Dabei wartet mit dem FC Barcelona ein ganz besonderer Kontrahent auf den BVB.

Schon in der Liga-Phase bekamen es die Westfalen mit den Katalanen zu tun. Damals im Dezember gewann Barca trotz starker BVB-Vorstellung mit 3:2 auswärts in Dortmund.

Nun kommt es zum erneuten Duell der beiden Top-Vereine. Dieses Mal steht mit Niko Kovac ein neuer Cheftrainer an der Dortmunder Seitenlinie, der mit seinem Gegenüber Hansi Flick noch aller bestens vertraut ist.

Beim FC Bayern arbeiteten Niko Kovac und Hansi Flick nämlich einst zusammen. Der BVB-Coach freut sich nach dem Einzug in die Runde der letzten Acht nun auf das Wiedersehen mit seinem früheren Co-Trainer.

Rund um den 60. Geburtstag seines Ex-Assistenten vor knapp zwei Wochen habe er zuletzt mit ihm telefoniert. "Wir haben gesagt: Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir uns im Viertelfinale treffen", verriet Kovac. Diese Wunschvorstellung wird nun Realität. Zunächst findet am 9. April das Hinspiel im Camp Nou statt, ehe die Blaugrana eine Woche später zum Rückspiel nach Dortmund reisen wird.

Flick beerbte Kovac einst als Cheftrainer beim FC Bayern

"Das ist immer schön", meinte Niko Kovac am "DAZN"-Mikrofon nach dem 2:1 (0:1) beim OSC Lille, durch das sich der BVB zwei weitere Fußball-Feste in der Königsklasse gegen den FC Barcelona erspielt hat. Kovacs Worte klangen dabei schon fast wie eine freundliche Drohung an seinen ehemaligen Kollegen Flick. Der BVB habe "gute Jungs, gute Möglichkeiten und Geschwindigkeit, um einem Gegner wehzutun".

Kovac hatte Flick im Jahr 2018 nach München zum FC Bayern geholt. Nach seiner Entlassung war er von ihm beerbt worden. Mit Flick gewannen die Münchner im Sommer 2020 dann unter anderem die Champions League.