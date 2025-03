Rückkehrer und Debütant im Nagelsmann-Kader

IMAGO/Grant Hubbs

Julian Nagelsmann trifft mit der DFB-Auswahl auf Italien

Am Donnerstagvormittag (11:00 Uhr) verkündet Julian Nagelsmann seinen Kader für die bevorstehenden Länderspiele gegen Italien (20.03./ARD, 23.03. live bei RTL). Der Bundestrainer wird nach Informationen von RTL/ntv und sport.de unter anderem auf die Dienste eines Rückkehrers und eines Neulings setzen.

Rückkehr nach über vier Jahren: Nadiem Amiri steht nach Infos von RTL/ntv und sport.de im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Viertelfinal-Begegnungen in der Nations League gegen Italien. Zudem setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Yann Bisseck von Inter Mailand, der vor seinem Debüt im DFB-Dress steht.

Der Mittelfeldlenker des 1. FSV Mainz 05 hatte sein letztes Länderspiel für den DFB im November 2020 gegen Tschechien (1:0) bestritten, damals noch unter Joachim Löw. Insgesamt kommt der 28-Jährige auf fünf A-Länderspiele.

Seine jetzige Nominierung hat sich Nadiem Amiri mit bärenstarken Leistungen in der laufenden Bundesliga-Saison verdient. Seit seinem Wechsel im Winter 2024 von Bayer Leverkusen zu Mainz 05 agiert er bei den Rheinhessen als Dreh- und Angelpunkt im zentral-offensiven Mittelfeld.

Deutschland gegen Italien live bei RTL

In 2024/25 lieferte er sechs Tore und drei Vorlagen in 22 Partien für den Überraschungsdritten der Bundesliga. Beim jüngsten 3:1-Sieg gegen Gladbach war er mit zwei Treffern der überragende Mann auf dem Platz.

Dass Amiri in den so wichtigen K.o.-Duellen gegen die Italiener in Mailand (ARD) und Dortmund (live bei RTL) eine neue Bewährungschance erhält, liegt wohl auch an der Verletztenmisere im DFB-Team. Nagelsmann muss unter anderem auf die verletzten Florian Wirtz, Kai Havertz, Niclas Füllkrug, Benjamin Henrichs und den erkrankten Aleksandar Pavlovic verzichten.

Die Nominierung von Innenverteidiger Yann Bisseck vom italienischen Spitzenklub Inter Mailand hatte sich in den letzten Wochen ebenfalls abgezeichnet. Mit einem breiten Grinsen bei "Prime Video" hatte der 24-Jährige zwar betont, er wolle sich nicht zu einer möglichen Nominierung äußern. Dann schob Bisseck aber hinzu: "Ich warte ab bis Donnerstag, ich bin guter Dinge. Schauen wir mal!"

In der laufenden Saison kommt der Innenverteidiger bei Inter auf 29 Einsätze, darunter acht in der Champions League. 20 Mal stand er in der Startelf der Nerazzurri. Für den DFB hatte Bisseck insgesamt 22 Spiele für die Nachwuchsmannschaften bestritten.