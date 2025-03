UEFA terminiert CL-Viertelfinals von FC Bayern und BVB

IMAGO/Manjit Narotra

De FC Bayern ist in der Champions League im Viertelfinale vor Borussia Dortmund gefordert

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern ist bei der Titeljagd in der Champions League im Viertelfinale vor Borussia Dortmund gefordert.

Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hervor. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany trifft im Hinspiel am 8. April vor heimischer Kulisse auf den italienischen Meister Inter Mailand.

Der BVB bestreitet seine erste Partie beim FC Barcelona einen Tag später am 9. April und empfängt die Katalanen um Trainer Hansi Flick am 15. April zum Rückspiel. Das zweite Duell der Bayern mit Inter findet am 16. April statt (alle um 21 Uhr). Die beiden Bundesligisten könnten anschließend im Halbfinale (29./30. April und 6./7. Mai) aufeinander treffen. - Die Viertelfinal-Partien im Überblick:

Hinspiele:

8. April (21 Uhr): FC Arsenal - Real Madrid, Bayern München - Inter Mailand

9. April (21 Uhr): Paris Saint-Germain - Aston Villa, FC Barcelona - Borussia Dortmund

Rückspiele:

15. April (21 Uhr): Aston Villa - Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund - FC Barcelona

16. April (21 Uhr): Real Madrid - FC Arsenal, Inter Mailand - Bayern München