FC Bayern in Sechskampf um Hürzeler-Star

IMAGO

Kaoru Mitoma (r.) steht angeblich auch beim FC Bayern auf der Liste

Dem FC Bayern steht im Sommer möglicherweise ein größerer Umbruch auf den Flügeln bevor. Leroy Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman könnten die Münchner nach der laufenden Saison verlassen. Als Ersatz wird Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion gehandelt. Der Japaner steht offenbar auch bei fünf anderen Klubs auf der Liste.

Zuletzt hatte "TBR Football" unter Berufung auf eigene Quellen vermeldet, dass der FC Bayern zu den Kandidaten auf eine Verpflichtung von Offensivspieler Kaoru Mitoma zählt. Der 27-Jährige steht aktuell bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag, wo der ehemalige St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler seit Saisonbeginn in der Verantwortung steht. Der Vertrag des Japaners ist bei den Seagulls noch bis 2027 datiert.

Mit dem Werben um den Nationalspieler ist der deutsche Rekordmeister laut "CaughtOffside" aber nicht alleine. Auch Manchester United, FC Liverpool und FC Chelsea aus der Premier League sollen sich mit einer Verpflichtung des Offensivspielers befassen. Paris Saint-Germain und Al Nassr wird vom Online-Portal ebenfalls ein Interesse nachgesagt.

FC Bayern: Brighton legt Preisschild für Mitoma fest

Demnach ist es allerdings am wahrscheinlichsten, dass Mitoma seinen Vertrag bei den Seagulls verlängert. Brighton befinde sich bei dem Leistungsträger in einer komfortablen Position, heißt es. Sollte Einigung jedoch nicht erzielt werden, wolle der Klub von der englischen Ostküste im Sommer mindestens 55 Millionen Euro für den Japaner kassieren.

Dass Kaoru Mitoma das Interesse europäischer Top-Adressen auf sich gezogen hat, liegt an seinen konstanten Scorerwerten, die er auch in seiner nun schon dritten Saison auf der Insel präsentiert. In 2024/25 liegt der Japaner bei sieben Toren und drei Vorlagen in 25 Premier-League-Spielen.

Wurde er in der Vorsaison durch eine schwere Rückenverletzung ausgebremst (19 Liga-Spiele, drei Tore, vier Vorlagen), hatte er in seiner Debüt-Spielzeit für Brighton mit sieben Treffern und sechs Assists in 33 Partien beeindruckt.