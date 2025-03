DFL verkündet wichtige Neuerung für die Bundesliga

unknown

Ab 2026 gibt es einen neuen Spielball-Ausrüster in der Bundesliga

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat verkündet, dass es ab der Saison 2026/2027 eine wichtige Veränderung in den deutschen Profi-Ligen geben wird. Ab diesem Zeitpunkt wird der offizielle Spielball wieder vom Sportartikelhersteller adidas gestellt.

Diese Nachricht verkündete die DFL offiziell am Donnerstag. Die Kooperation mit adidas läuft erst einmal für die vier Saisons ab 2026/2027 und gilt für sämtliche Partien in der Bundesliga, der 2. Bundesliga sowie beim Franz Beckenbauer Supercup und in der Relegation zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga.

Für adidas bedeutet die Zusammenarbeit eine große Rückkehr auf die deutsche Fußball-Bühne: Bereits von 2010/11 bis 2018/19 kam der offizielle Spielball der Bundesliga und 2. Bundesliga von der Marke mit den drei Streifen.

DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel meinte dazu: "Für die torreichste Top-Liga Europas ist die Auswahl des passenden offiziellen Spielballs von besonderer Relevanz. adidas hat sich mit einem für die DFL und die 36 Klubs nach allen Parametern überzeugenden Angebot durchgesetzt. Wir freuen uns sehr über diese Rückkehr und die frühzeitige Planungssicherheit, die mit der Kooperation einhergeht."

DERBYSTAR noch bis nächstes Jahr der offizielle Ausrüster

Derzeit wird in der Bundesliga und 2. Bundesliga noch mit dem Spielball der Marke DERBYSTAR gekickt. "Angesichts des bevorstehenden Wechsels gilt unser besonderer Dank schon heute umso mehr unserem aktuellen Partner DERBYSTAR für die hervorragende, jederzeit vertrauensvolle Zusammenarbeit", meinte Stefan Merkel dazu weiter.

Aus dem Hause adidas hieß es von Geschäftsführerin Marina Mogus auf der DFL-Homepage: "Wir freuen uns riesig auf die neue Partnerschaft mit der DFL. Die künftige Zusammenarbeit stärkt einmal mehr unsere Präsenz im Heimatmarkt. Nach all den Jahren war es uns ein großes Anliegen, wieder den offiziellen Spielball für die deutschen Bundesligen zu stellen."