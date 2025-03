Götzes Traumtore im Video: SGE bucht Viertelfinal-Ticket

IMAGO/Richard Wareham

Götze erzielte zwei wunderschöne Tore für Frankfurt

Eintracht Frankfurt zieht mit Traumfußball ins Viertelfinale der Europa League ein. Mario Götze glänzt beim 4:1 gegen Ajax Amsterdam mit einem Doppelpack, ein Treffer schöner als der andere!

Dick eingepackt in seine Winterjacke nahm Mario Götze die Glückwünsche seiner Teamkollegen entgegen. Mit streckenweise Traumfußball hat Eintracht Frankfurt die Mini-Krise weggewischt und angeführt von Doppelpacker Götze mit dem 4:1 (2:0) über Ajax Amsterdam das Viertelfinale der Europa League erreicht. Der Traum von Bilbao lebt.

"Diesen Abend hätte man so malen können", schwärmte Götze bei RTL und forderte nach zuletzt drei Niederlagen in der Bundesliga: "Wir müssen jetzt dranbleiben." Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel hatten die Hessen in der eigenen Arena keine Zweifel mehr aufkommen lassen - und nährten so die Hoffnungen auf das Endspiel im Baskenland am 21. Mai.

Jean-Matteo Bahoya (7.) und Götze (25.) brachten die Adlerträger früh auf die Siegerstraße, die SGE hätte das Spiel nach Meinung von Sportvorstand Markus Krösche aber "früher entscheiden" müssen. Hugo Ekitiké (67.) und erneut Götze (82.) legten dann aber nach. "Ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein Tor geschossen habe", sagte der Weltmeister von 2014 über sein Traumtor aus mehr als 40 Metern zum Endstand.

Zum Genießen: Götzes Traum-Tor zum 4:1-Endstand im Video:

Für Ajax erzielte Kenneth Taylor (78.) den Ehrentreffer. Im Viertelfinale am 10. und 17. April trifft die Eintracht nun auf AZ Alkmaar oder Tottenham Hotspur.

Eintracht Frankfurt dominiert

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller gab vor der Partie eine klare Richtung vor: "Wir wollen nachlegen, Tore schießen, diesem Spiel unseren eigenen Stempel aufdrücken und Ajax nicht ins Spiel reinkommen lassen", sagte er bei RTL. Allerdings musste der Coach vier Tage nach der enttäuschenden 1:2-Heimniederlage gegen Union Berlin auf Kapitän Kevin Trapp verzichten, der Torhüter fiel wegen einer Blessur am Schienbein kurzfristig aus und wurde von Kaua Santos vertreten.

Doch auch ohne ihre etatmäßige Nummer eins wusste die SGE in der Anfangsphase voll zu überzeugen. Frankfurt dominierte, holte sich viele zweite Bälle - und belohnte sich früh: Eine Traumkombination samt Doppelpässen mit Götze und Etikité veredelte Bahoya mit seinem ersten Pflichtspieltreffer im Frankfurter Dress.

Die Niederländer hatten sich kaum richtig geschüttelt, da kassierten sie das nächste spektakuläre Tor: Robin Koch hob den Ball aus dem Mittelkreis sehenswert in den Strafraum, wo sich Götze rechtzeitig löste und das 2:0 markierte.

Götzes Zaubertor im Video:

Ajax hingegen fand im Frankfurter Nieselregen kaum statt; erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurde es vor dem SGE-Tor zunehmend gefährlich, Trapp-Vertreter Santos aber war hellwach.

Auch mit Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren vor 57.500 Zuschauern im ausverkauften Waldstadion das Geschehen weitestgehend unter Kontrolle, verpassten es bei einem aussichtsreichen Konter aber leichtfertig, nachzulegen - beim nachfolgenden Distanzschuss von Ekitiké war Ajax-Keeper Matheus zur Stelle (52.).

Das Spiel flachte etwas ab, ehe Ekitiké das Tempo anzog und per Rechtsschuss ins lange Eck das 3:0 besorgte. Die Gäste verkürzten, ehe Götze nach einem verheerenden Ausflug von Ajax-Keeper Matheus aus der Distanz für den schönsten Treffer des Abends sorgte.