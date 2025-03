Nagelsmann verkündet Torwart-Plan für die Italien-Spiele

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Oliver Baumann und Alexander Nübel kämpfen um den Platz im Tor der Nationalmannschaft

Für das Viertelfinale der Nations League muss Nationalmannschafts-Trainer Julian Nagelsmann weiterhin auf Marc-André ter Stegen verzichten. Oliver Baumann und Alexander Nübel kämpfen um den Startelf-Platz, wobei geplant ist, dass nicht beide zum Einsatz kommen werden.

Julian Nagelsmann hat den DFB-Kader für die beiden Viertelfinal-Spiele gegen Italien bekanntgegeben. Wieder dabei ist Leon Goretzka vom FC Bayern. Auch Karim Adeyemi vom BVB und der Mainzer Nadiem Amiri sind wieder am Start. Und auch auf der Torwart-Position gibt es zumindest etwas Klarheit.

Marc-André ter Stegen fällt verletzungsbedingt weiter aus. Hinter ihm kämpfen Hoffenheims Oliver Baumann und Alexander Nübel vom VfB Stuttgart um den Einsatz im DFB-Tor. Dass sich die beiden den Job teilen, schloss Nagelsmann aber aus. Er will gegen Italien eine feste Nummer eins haben.

Nationalmannschaft: Nagelsmann will feste Nummer eins gegen Italien haben

"Stand jetzt ist geplant, dass wir für die beiden Spiele eine Nummer eins haben", sagte der Bundestrainer. Am 20. März trifft die Nationalmannschaft in Mailand auf Italien. Drei Tage später steigt das Rückspiel in Dortmund.

Unklar ist noch, welcher der beiden Torhüter den Vorzug erhält. "Wir sprechen erst mit den Spielern. Den Namen werde ich jetzt nicht nennen", hielt sich Nagelsmann bedeckt.

Als dritter Torhüter rückt der ehemalige Bielefelder und jetzige Torwart von Manchester City Stefan Ortega Moreno in den Kader. Für Ortega ist es erst die zweite Nominierung für die Nationalmannschaft, nachdem er im November letzten Jahres bei den Nations-League-Spielen gegen Bosnien und Ungarn im Kader stand.

Gewinnt Deutschland das Viertelfinale gegen Italien stünde im Halbfinale der Sieger aus den Partien zwischen Portugal und Dänemark als nächste Hürde bevor. Dann wird es jedoch nur noch ein Spiel geben und dann sollte auch ter Stegen wieder fit sein und auf seinen angestammten Platz zurückkehren.