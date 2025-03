FC Bayern sieht sich in Favoritenrolle gegen Wolfsburg

IMAGO/Mika Volkmann

Sidney Lohmann freut sich auf das Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg

Nur ein weiterer Schritt Richtung Meisterschaft? Ein Spiel wie jedes andere? Nein. Im Prestigeduell mit dem großen Dauerrivalen VfL Wolfsburg geht es für Sydney Lohmann um mehr.

"Wenn du gewinnst, dann ist es einfach geiler. Wenn du verlierst, ist das Gefühl noch schlimmer", sagte die Nationalspielerin vom FC Bayern mit Blick auf das Bundesliga-Gipfeltreffen. Einfach alles sei "intensiver" - und wegweisend im Meisterrennen.

Ein Sieg im Topspiel am Freitag (16:55 Uhr/ZDF, MagentaSport und DAZN) wäre ein Ausrufezeichen im engen Kampf um den Titel, beide Seiten fiebern dem Aufeinandertreffen entgegen.

In den Partien gegen Wolfsburg herrsche "eine besondere Spannung", es sei einfach "mehr Energie drin", schwärmte Lohmann und stellte klar: "Wir sind hungrig."

Eine kleine Spitze gegen den Kontrahenten konnte sie sich dabei nicht verkneifen: "Ich glaube, wir können einfach, wenn wir es auf den Platz bringen, den besseren Fußball spielen."

Die Wolfsburgerinnen um Alexandra Popp wittern derweil ihre Chance, mit einem Erfolg am Tabellenführer aus München vorbeizuziehen. "Grundsätzlich ist es ein Spiel auf Augenhöhe, da bin ich mir sicher", sagte die VfL-Kapitänin dem "kicker".

Bundesliga: Enger Kampf um die Meisterschaft

Einen Durchmarsch der Bayern zu deren dritter Meisterschaft in Folge hatte die ehemalige Nationalspielerin ohnehin nicht erwartet: "Wir hatten uns nicht abgeschrieben, auch wenn die vergangene Saison nicht optimal lief." Klar sei: "Es ist weiterhin mit uns zu rechen."

Wie dicht der Tabellendritte aus Wolfsburg mit Eintracht Frankfurt (beide 38 Punkte) den Bayern (41) vor dem 17. Spieltag auf den Fersen ist, überrascht aber selbst VfL-Trainer Tommy Stroot ein wenig. "Das ist eine Ausgangskonstellation, die hätte ich vor der Saison unterschrieben", sagte der 36-Jährige.

In München unterschätzen Lohmann und Co. den Gegner derweil nicht, hatte Bayern im vergangenen Oktober doch die bislang einzige Liga-Niederlage der Saison in Wolfsburg (0:2) kassiert. "Natürlich weiß man auch, was das für Energie in Wolfsburg oft freisetzt, wenn sie wissen, sie müssen", erklärte die Mittelfeldspielerin.

Rückenwind hatte Bayern vor den Wochen der Wahrheit jedoch durch die Vertragsverlängerungen der Nationalspielerinnen Klara Bühl und Alara Sehitler erhalten. Trainer Alexander Straus hofft durch diese "fantastischen Neuigkeiten" auf einen "Boost" für die kommenden Spiele.

Denn in der Champions League warten nach dem Liga-Kracher sowohl auf den FCB (18. März), als auch auf Wolfsburg (19. März) in Rekordsieger Olympique Lyon und dem Titelverteidiger FC Barcelona im Viertelfinale Hammer-Gegner. Bayern kann zudem gegen die TSG Hoffenheim im Halbfinale (22. März) dem DFB-Pokal ein Stück näher kommen.

Und in München träumt man groß. "Ich fänd's übertrieben geil, wenn wir das Triple gewinnen", sagte Lena Oberdorf, die nach einem Kreuzbandriss bei der Titelmission noch zum Zuschauen verdammt ist, bei "Sky": "Ich glaube daran." Ein Sieg gegen ihren Ex-Verein Wolfsburg würde diese Überzeugung sicher noch wachsen lassen.