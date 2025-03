Kompany hofft offenbar auf Bayern-Umdenken bei Goretzka

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Vincent Kompany (l.) würde beim FC Bayern gerne weiter auf Leon Goretzka bauen

Nach der laufenden Saison will der FC Bayern seinen Etat deutlich reduzieren. Dafür müssen die Münchner einige ihrer Stars von der Gehaltsliste bekommen. Als einer der heißesten Kandidaten gilt Leon Goretzka, der schon im vergangenen Sommer verkauft werden sollte. Vincent Kompany ist von diesem Plan offenbar aber nicht begeistert.

Schon vor Beginn der Spielzeit 2024/25 war Leon Goretzka mitgeteilt worden, dass der FC Bayern nicht mehr mit ihm plant. Der Mittelfeldspieler verzichtete jedoch auf eine Flucht aus München und versuchte, sich wieder in die Gunst der Verantwortlichen zu spielen. Das ist dem Nationalspieler gelungen - zumindest teilweise.

Zuletzt kam der ehemalige Schalker regelmäßig in der Startelf von Cheftrainer Vincent Kompany zum Einsatz. In Abwesenheit von Aleksandar Pavlović und Sommer-Neuzugang João Palhinha überzeugte der gebürtige Bochumer an der Seite von Joshua Kimmich im Zentrum des deutschen Rekordmeisters.

FC Bayern: Kompany würde Goretzka gerne behalten

Laut "Bild" würde Kompany daher auch gerne in der kommenden Saison auf die Dienste des 30-Jährigen zurückgreifen, der demnach jedoch weiterhin weit oben auf der Verkaufsliste der Bosse des FC Bayern steht. An der Einstellung der Münchner Führungsetage sollen auch die guten Leistungen des Achters, die ihn gar zurück in den DFB-Kader brachten, nichts geändert haben.

Ob der Belgier mit seinem Wunsch nach einem Goretzka-Verbleib an der Säbener Straße auf taube Ohren stößt oder die Bosse doch noch einlenken, ist laut "Bild" noch nicht absehbar. Fest steht, dass die sportliche Führung im Sommer sparen muss. Mit einem Jahresgehalt von rund 17 Millionen Euro gehört der Routinier zu den Top-Verdienern. Sein Vertrag läuft 2026 aus.

"Es war nicht einfach, er war nicht glücklich, und es war auch gut, dass der Verein ehrlich war – aber danach hat Leon auf dem Platz gesprochen. Als Trainer wünscht man sich das immer für alle", hatte Kompany zuletzt über seinen Schützling gesagt.