Wildes Gerücht: FC Bayern will BVB schwächen

IMAGO/Moritz Mueller

Maximilian Beier (M.) vom BVB hat es angeblich dem FC Bayern angetan

Am Mittwoch sorgte Maximilian Beier mit seinem Treffer zum 2:1 beim OSC Lille im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League dafür, dass Borussia Dortmund unter den besten acht Teams der europäischen Fußball-Königsklasse steht. Es war der erste Treffer des 22-Jährigen auf der ganz großen Bühne des Vereinsfußballs. Dass noch mehr hinzukommen, soll man nicht nur beim BVB für möglich halten, auch der FC Bayern schaut angeblich ganz genau hin.

Maximilian Beier ist erst im Sommer 2024 für kolportierte 28,5 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim zu Borussia Dortmund gewechselt, der Offensivspieler soll allerdings schon wieder Begehrlichkeiten bei einem anderen Klub wecken: dem deutschen Rekordmeister FC Bayern. Das zumindest will das umtriebige spanische Portal "fichajes.com" erfahren haben.

Demnach soll man in München in Beier einen potenziellen "Schlüsselspieler" ausgemacht haben. Netter Nebeneffekt: Die Bayern sollen sich darüber bewusst sein, dass sie die Borussen schwächen würden, wenn sie ihnen Beier abspenstig machen. Dies, so der Bericht, soll explizit eine der Antriebsfedern des vermeintlichen Interesses sein.

BVB hält alle Karten in der Hand

Ein Vorstoß aus der bayerischen Landeshauptstadt soll zudem nicht mehr lange auf sich warten lassen. In den "kommenden Monaten" sollen der FC Bayern eine Offerte planen, um sein Glück bei Beier zu versuchen.

Sollte das auf den ersten Blick recht überraschende Gerücht tatsächlich Gehalt haben, würde das letzte Wort allerdings sehr klar beim BVB liegen. Der Vertrag des viermaligen deutschen Nationalspielers endet erst im Sommer 2029, die Borussen sitzen also an einem sehr langen Hebel.

Allerdings sind Zweifel daran, dass man beim FC Bayern ein Auge auf Beier geworfen haben soll, durchaus berechtigt. Der 22-Jährige hat noch nicht wirklich bewiesen, dass er für den Schritt zu einem europäischen Fußball-Giganten bereit ist. Außerdem würde der BVB mit Sicherheit deutlich mehr verlangen, als die selbst gezahlte Ablöse. Ein Schnäppchen würde Beier somit nicht.