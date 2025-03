Wilde Wechselgerüchte um Granit Xhaka

IMAGO/Ulrik Pedersen

Verlässt Granit Xhaka Bayer Leverkusen am Saisonende?

Vertraglich ist Granit Xhaka noch bis 2028 an den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen gebunden. Dennoch gibt es nun Wechselgerüchte um den Leistungsträger der Werkself.

Wie das Portal "todofichajes.com" berichtet, streckt der türkische Topklub Galatasaray die Fühler nach Granit Xhaka aus.

Demnach hat der Süper-Lig-Vertreter großes Interesse an dem Schweizer Nationalspieler. Mit seiner Erfahrung passe Xhaka perfekt zu Galatasaray. Im angepeilten Kader-Umbruch soll der 32-Jährige eine tragende Rolle einnehmen.

Die Istanbuler seien bereit, sowohl dem 32-Jährigen als auch Bayer Leverkusen ein verlockendes Angebot zu unterbreiten.

Weiter heißt es, dass Bayer Xhaka grundsätzlich nicht verkaufen will. Ab einer bestimmten Ablöse, die allerdings nicht genau beziffert wird, sollen die Bosse dem Bericht zufolge aber ins Grübeln kommen.

Dass Xhaka einen Abschied aus Leverkusen und einen Wechsel in die Türkei anpeilt, dürfte allerdings unwahrscheinlich sein.

Xhaka als Stammspieler bei Bayer Leverkusen gesetzt

Beim deutschen Meister ist der defensive Mittelfeldspieler schließlich als Stamm- und Führungsspieler gesetzt.

In der aktuellen Saison stand Xhaka in allen 25 Bundesliga-Spielen in der Startelf. Zwei Tore und sieben Vorlagen konnte er dabei verbuchen.

Xhaka war im Sommer 2023 vom FC Arsenal zu Bayer Leverkusen gewechselt. 15 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Seitdem kommt der Routinier auf 90 Pflichtspiele für die Werkself.

Großer Fan des 135-fachen Nationalspielers ist Bayer-Trainer Xabi Alonso. "Er ist ein wahrer Leader - auf und neben dem Feld", lobte der Spanier seinen Schützling einst. Xhaka habe "sehr, sehr großen Anteil am Erfolg" der Rheinländer.

"Er hat einen großen Einfluss, auch auf die jungen Spieler. Er hat uns zu einem viel besseren und erwachseneren Team gemacht", schwärmte Alonso weiter.