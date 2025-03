Gladbach-Duo vor Rückkehr gegen Bremen

IMAGO/Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl

Rocco Reitz steht vor der Rückkehr bei Borussia Mönchengladbach

Rocco Reitz und Franck Honorat könnten am Samstag bei Werder Bremen nach jeweils mehrmonatiger Verletzungspause erstmals wieder für Borussia Mönchengladbach im Kader stehen.

"Das wird mit dem Abschlusstraining entschieden, ob sie in den Kader kommen", sagte Trainer Gerardo Seoane am Donnerstag. Beide Spieler hatten in dieser Woche normal mit der Mannschaft trainiert.

"Sowohl Reitz als auch Honorat haben viele Teile mitgemacht. Bislang ist alles gut verlaufen", sagte Seoane weiter. Mittelfeldspieler Reitz war im Januar am Zeh operiert worden und seitdem ausgefallen.

Bei Offensivspieler Honorat war der Ausfall sogar länger. Der Franzose hatte wegen eines Haarrisses im Fuß in diesem Jahr noch gar nicht für Borussia gespielt.