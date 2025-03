Verlängerungs-Gründe: Kimmich lässt aufhorchen

IMAGO/Bahho Kara

Joshua Kimmich hat bis Sommer 2029 beim FC Bayern unterschrieben

Am Donnerstag hatte die wochen-, fast monatelange Wartephase ein Ende: Der FC Bayern gab die Verlängerung mit Joshua Kimmich bekannt. Nun hat der FCB-Star spannende Gründe für seine Entscheidung genannt.

Joshua Kimmich hat endlich unterschrieben, das neue Arbeitspapier des Allrounders beim FC Bayern ist nun bis Sommer 2029 datiert. Der alte Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Doch warum bleibt Kimmich eigentlich in München?

"Dafür, den Vertrag beim FC Bayern zu verlängern, gab es sehr, sehr viele Gründe", verriet Kimmich nun in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage und zählte auf: "Wir haben einiges zusammen erreicht, viele Höhen und Tiefen, wodurch ein gewisses Gefühl, eine gewisse Identifikation entsteht."

Doch das war nicht alles. Auch Coach Vincent Kompany scheint eine ganz besondere Rolle gespielt zu haben. "Wir haben einen Trainer, unter dem es sehr, sehr viel Spaß macht", ließ Kimmich aufhorchen.

FC Bayern: Kimmich soll Kapitän werden

Nicht ganz unwichtig war es für den Nationalspieler, der im DFB-Team Kapitän ist, auch, dass Sportvorstand Max Eberl ihn als designierten Spielführer des deutschen Rekordmeisters sieht, sobald Manuel Neuer seine Torwarthandschuhe an den Nagel hängt.

"Das Thema Kapitän ist vielleicht teilweise schon ein Grund gewesen", sagte er, "gerade, wenn man sieht, wer hier vorher schon alles Kapitän war.".

Ebenso entscheidend sei es aber auch gewesen, was er ganz allgemein für eine Rolle spielt und weiter spielen wird im Team, so der 30-Jährige. "Da merke ich, vor allem in dieser Saison, dass ich einen Trainer hab, der auf mich baut, einen Verein, der mich unterstützt, und dass ich Mitspieler habe, die mich respektieren und akzeptieren."

Es treibe ihn, "Jungs in der Mannschaft zu haben, die sich anzünden lassen. Es macht mir Spaß, andere zu pushen", betonte er.

Außerdem sei es wichtig gewesen, zu sehen, wie es weiter geht nach dem sportlich schlechten Vorjahr. "Das war überraschend positiv, dass wir uns so schnell in so eine Richtung entwickelt haben. Man sieht, dass nicht alles perfekt ist, aber man sieht, dass der Weg, auf dem wir uns befinden, der richtige ist. Da ist der Trainer ein ganz, ganz großer Faktor, die Mannschaft ebenfalls", hob Kimmich erneut Kompanys Verdienste hervor.