SGE-Schock! Trapp fehlt wohl länger

IMAGO/Grant Hubbs

Kevin Trapp wird Eintracht Frankfurt fehlen

Ohne Torhüter Kevin Trapp hat Eintracht Frankfurt am Donnerstag das Viertelfinale der Europa League erreicht. Nach dem 4:1-Erfolg gegen Ajax Amsterdam muss der Schlussmann auch am Wochenende pausieren.

"Er wird am Sonntag nicht zur Verfügung stehen", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller mit Blick auf das anstehende Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum.

"Er hat in den vergangenen Wochen immer wieder auf die Zähne gebissen, weil er ein Spieler ist, der einen unglaublichen Ehrgeiz mitbringt", berichtete der SGE-Coach. "Allerdings wurden die Schmerzen immer schlimmer. Daraufhin habe ich die Entscheidung getroffen und gesagt, dieses Risiko gehe ich nicht ein, weil er für uns zu wichtig ist."

Sein Stellvertreter Kaua Santos lieferte am Donnerstag gegen Ajax Amsterdam einen fehlerfreien Auftritt ab. Beim einzigen Gegentor, dem zwischenzeitlichen 1:3 durch Kenneth Taylor, war der Keeper völlig machtlos.

Eintracht Frankfurt setzt weiter auf Kaua Santos

Ansonsten überzeugte er mit einer mutigen Spielweise und klaren Entscheidungen beim Herauskommen. Gegen Bochum wird der Brasilianer nun die nächste Bewährungschance erhalten, kündigte Toppmöller an.

"Er hat das sehr ordentlich gemacht und uns geholfen, dass wir im Viertelfinale stehen", sagte Toppmöller über die Leistung des Ersatztorhüters.

Der Youngster gilt als designierter Thronfolger am Main. Schon mehrfach hatte er Kevin Trapp in dieser Saison vertreten. Die Leistungen des 20-Jährigen waren allerdings wechselhaft.

Gegen Besiktas (3:1) hatte Kaua Santos beispielsweise einen Gala-Auftritt auf der europäischen Bühne hingelegt und sogar einen Elfmeter von Ciro Immobile gehalten.

Es folgten allerdings auch wackelige Partien in der Bundesliga. Nach seinen zwei schweren Patzern im Dezember gegen Mainz (1:3) war das Vertrauen in ihn zwischenzeitlich etwas geschwunden. Nun hat das Torwart-Talent die Chance, positiv in Erscheinung zu treten.