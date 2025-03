Heißes Gerücht: Schmadtke verhandelt mit Bundesliga-Klub

IMAGO/Darius Simka

Jörg Schmadtke könnte beim VfL Bochum anheuern

Der frühere Bundesliga-Profi und spätere Klub-Manager Jörg Schmadtke steht offenbar vor einer Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus. Dabei hatte Schmadtke es nach seiner Zeit in Liverpool eigentlich ruhiger angehen lassen wollen. Nun aber lockt offenbar der VfL Bochum!

Jörg Schmadtke hat zahlreiche deutsche Fußball-Klubs in seiner Vita: Düsseldorf, Freiburg, Leverkusen und Gladbach aus Spieler-Zeiten; Freiburg, Gladbach, Alemannia Aachen, Hannover 96, den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg aus Trainer- bzw. Managerzeiten. Von Sommer 2023 bis Anfang 2024 war er zudem beim FC Liverpool als Sportdirektor aktiv.

Nun könnte ein weiterer Verein aus der Bundesliga hinzukommen, denn wie "Bild" erfahren hat, ist Schmadtke heißer Kandidat als Sportdirektor beim VfL Bochum, soll dort die große Zukunftsbaustelle schließen und zusammen mit "Kumpel" Dieter Hecking arbeiten.

Beim Boulevard-Blatt heißt es, dass nicht nur der Draht zum Cheftrainer eng sei, sondern auch der zu Geschäftsführer Ilja Kaenzig. Gute Voraussetzungen also für ein Engagement bei den Westfalen, die zudem einigermaßen in Wohnortnähe Schmadtkes sind, der in Düsseldorf residiert.

Auf "Bild"-Nachfrage zu den Gerüchten wollte Schmadtke keinen Kommentar abgeben, ein Dementi vermied der Manager jedoch auch. Heuert der 60-Jährige also tatsächlich zeitnah beim VfL Bochum an?

Heuert Schmadtke beim VfL Bochum an?

Dieser ist seit der Freistellung von Marc Lettau kurz vor Weihnachten ohne dezidierten Sportdirektor. Die Rolle Lettaus teilten sich zuletzt Kaenzig und Hecking auf. Schmadtke könnte also als Sportdirektor bzw. Geschäftsführer Sport einsteigen.

Schmadtke könnte dann um sich herum ein Team aufbauen, das für die sportlichen Geschicke des abstiegsbedrohten Traditionsklubs zuständig wäre, bspw. einen Kaderplaner.

Neben Schmadtke gibt es offenbar noch weitere Kandidaten, mit denen zuletzt Gespräche aufgenommen wurden. Schmadtke jedoch gilt als ganz heißes Eisen.

Laut "Tief im Westen – Das VfL-Magazin" sind aber noch einige Fragen zwischen Klub und Manager zu klären. Neben inhaltlichen Themen sei das auch die Gehaltsfrage, heißt es beim für gewöhnlich gut informierten Portal.