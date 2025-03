Comeback beim DFB: Hamann richtet warme Worte an Goretzka

IMAGO/Laci Perenyi

Leon Goretzka wird wieder für Deutschland spielen

Der DFB-Kader für die Nations-League-Spiele gegen Italien hatte durchaus einige Überraschungen parat. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann findet es richtig, dass Leon Goretzka vom FC Bayern wieder dabei ist. Auch mit Blick auf die Torhüter-Position hat er eine klare Meinung.

Mit Spannung wurde das erste Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 2025 erwartet. Am Donnerstag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann abgeliefert und einige brisante Entscheidungen verkündet.

Neben der Rückkehr von Nadiem Amiri sorgte vor allem das Comeback von Leon Goretzka für Wirbel. TV-Experte Dietmar Hamann findet die Rückkehr des Achters des FC Bayern München nur konsequent.

"Leon Goretzka hat sich die Rückkehr in die Nationalmannschaft verdient. Er hat sich beim FC Bayern durchgebissen, sich in die Startelf zurückgekämpft und ist momentan nicht aus der Bayern-Mannschaft wegzudenken", schrieb der 51-Jährige in seiner Kolumne für "Sky".

Einige personelle Veränderungen im Aufgebot waren vor allem der angespannten Personalsituation geschuldet. Florian Wirtz, Kai Havertz, Niclas Füllkrug, Benjamin Henrichs und der erkrankte Aleksandar Pavlovic stehen allesamt nicht zur Verfügung.

Zukunft beim FC Bayern noch unklar

Laut Hamann sei Goretzka aber nicht nur Nutznießer der Ausfälle. Er sei im DFB-Team, "weil er sehr gute Leistungen in der momentan besten Mannschaft Deutschlands bringt", stellte der Ex-Nationalspieler klar.

Noch im Sommer wollte sich der FC Bayern eigentlich von Mittelfeldmann trennen. Nun ist offen, wie es weitergeht. Hamann mahnte den Rekordmeister allerdings mit Blick auf den bis 2026 laufenden Vertrag zur Geduld.

"Aus meiner Sicht besteht keine Eile, diesen jetzt zu verlängern. Man hört immer wieder, dass der FC Bayern die Gehaltsschraube zurückdrehen will. Ich würde erst einmal schauen, was im Sommer passiert", so der ehemalige Münchner.

Ob Goretzka im DFB-Team direkt wieder eine prägende Rolle einnimmt, ist noch unklar. Ähnliche Fragezeichen existieren in Abwesenheit von Marc-André ter Stegen auch im Tor.

Für Hamann ist klar, dass es mit Blick auf die WM im kommenden Jahr an Zeit sei, eine klare Rangordnung zu bilden. "Ich würde einem Torwart möglichst viele Länderspiele geben, der auch nächsten Sommer im Tor stehen kann. Und das hat für mich Nübel zu sein", machte er deutlich. "Oliver Baumann hat sich zwar unheimlich entwickelt, aber Alexander Nübel ist ihm ganz klar einen Schritt voraus."