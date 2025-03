Reschke: Bayern verlängert mit Goretzka, wenn ...

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Das Schicksal von Goretzka (vorn) und Palhinha (hinten) hängt beim FC Bayern möglicherweise zusammen

Michael Reschke, der frühere Technische Direktor des FC Bayern, hat über das Schicksal von Leon Goretzka und Joao Palhinha bei den Münchnern gesprochen, das aus Sicht von Reschke eng zusammenhängt.

Die Formkurve zeigte ohnehin nach oben, jüngst wurde Leon Goretzka fast folgerichtig wieder in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berufen. Hat das Comeback im DFB-Team nun Folgen für seine Zukunft beim FC Bayern? Immerhin läuft der Vertrag des Mittelfeldmannes im Sommer 2026 aus. Bald dürften damit erste Gespräche anstehen.

Und geht es nach Michael Reschke, dann wäre eine mögliche Verlängerung mit Goretzka gar ein Selbstläufer, allerdings nur in einem bestimmten Fall.

"Wenn die Münchener für Joao Palhinha ein Angebot in Höhe von etwa 50 Millionen Euro bekommen würden, dann würden sie mit Leon Goretzka verlängern und wären zufrieden mit der Lösung. (…)", sagte der frühere Technische Direktor des FC Bayern (2014 bis 2017) bei "Sky" und spielte damit darauf an, dass Goretzkas Mittelfeldkonkurrent Palhinha bislang weit unter den Erwartungen geblieben ist. Bei sport.de gehörte der Portugiese zuletzt in eine Aufzählung von aktuellen Millionengräbern des Rekordmeisters.

"Es zeigt sich, dass es noch nicht hundertprozentig passt. Wenn du als Bayern München 50 Millionen Euro an Transfervolumen ausgibst, dann gibst du das Geld aus mit der klaren Zielsetzung, dass er in der Startelf spielt, und das ist im Moment noch nicht der Fall", so Reschke weiter über Palhinha, der zudem anfügte: "Sein Gehalt wird sicherlich auch nicht niedrig sein."

Bobic: FC Bayern muss aufs Geld schauen

Neben Reschke nahm auch der langjährige Bundesliga-Manager Fredi Bobic bei "Sky" zur Causa Goretzka Stellung.

"Spannend wird das wirtschaftliche Thema sein. Mit Leon Goretzka verlängern, aber zu welchen Konditionen?", fragte Bobic und setzte hinzu: "Sein Vertrag soll richtig gut sein, etwa 17 Millionen Euro."

Der FC Bayern müsse also "richtig abwägen", sagte Bobic. "Du musst gucken, was du dir leisten kannst. Wenn du für Joao Palhinha einen Abnehmer bekommst, der dir wahrscheinlich nicht mehr 50 Millionen Euro, aber 25 oder 30 Millionen Euro zahlt, dann musst du ihn eigentlich verkaufen und sparst dir das Gehalt ein", gab auch Bobic eine klare Richtung vor.