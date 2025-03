BVB-Legende warnt vor Torwart-Problem im DFB-Team

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Legende Roman Weidenfeller sieht ein Torwart-Problem beim DFB

Laut Roman Weidenfeller herrscht bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein Mangel an guten, jungen Torhütern. Der ehemalige BVB-Keeper schlägt Alarm.

"Deutschland hat ein Torhüter-Problem", machte Roman Weidenfeller unmissverständlich in der "Sky"-Sendung "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" klar.

Der langjährige Schlussmann von Borussia Dortmund führte weiter aus: "Der Hintergrund ist, dass Marc-Andre ter Stegen immer noch verletzt ist und nicht auf dem Platz steht. Er ist Stand heute unsere Nummer eins. Aber da er verletzt ist, wird Alexander Nübel die Nummer eins auf dem Rücken tragen und danach wird es spannend."

Für das anstehende Viertelfinale in der Nations League gegen Italien hat Bundestrainer Julian Nagelsmann zudem Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Stefan Ortega von Manchester City nominiert.

Doch einen jungen Konkurrenten für Nübel sieht Weidenfeller nicht. "Dahinter hast du ganz viele junge Torhüter. Finn Dahmen bei Augsburg, Moritz Nicolas in Gladbach, Jonas Urbig bei den Bayern, Noah Atubolu von Freiburg, der auch eine gute Figur abgibt", merkte der 44-Jährige zwar an.

Der Ex-Torwart, der selbst fünf Länderspiele bestritt, warnte jedoch: "Du hast viele, die auf einem gewissen Leistungsniveau sind, aber du hast keinen, wo du sagst: 'Wenn Alexander Nübel ausfällt, ist das der Nächste, der in das Tor rein muss'".

Nagelsmann lässt Torwart-Position offen

Nagelsmann hatte zuletzt offen gelassen, ob Nübel oder Baumann bei den Spielen gegen Italien zwischen den Pfosten steht. "Stand jetzt ist geplant, dass wir für die beiden Spiele eine Nummer eins haben", sagte der Bundestrainer, hielt sich aber weiter bedeckt: "Wir sprechen erst mit den Spielern. Den Namen werde ich jetzt nicht nennen."

Am 20. März trifft die Nationalmannschaft in Mailand auf Italien. Drei Tage später steigt das Rückspiel in Dortmund. Das Rückspiel im Signal Iduna Park am 23. März überträgt RTL im Free-TV.