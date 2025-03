Alabas letzter Wunsch seiner Fußballkarriere

AFP/SID/JAVIER SORIANO

David Alaba im Dress von Real Madrid

David Alaba glaubt nach dem "schwierigsten Jahr" seiner Fußball-Karriere an die WM-Teilnahme mit Österreich. "Eine WM-Teilnahme ist das einzige, das mir noch fehlt. Das ist ein großer Traum, den ich unbedingt erleben möchte", sagte der ÖFB-Kapitän in einem Verbandsinterview vor seiner Rückkehr in die Auswahl.

Diesen Traum teile "die ganze Mannschaft. Und auch nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon länger, wenn wir ehrlich sind. Deswegen möchten wir es unbedingt schaffen", betonte der frühere Profi (32) von Bayern München.

Alaba kehrt nach seinem Kreuzbandriss und 16 Monaten ohne Länderspiel zu den Play-offs in der Nations League gegen Serbien in der kommenden Woche zurück. Die lange Ausfallzeit habe ihn "geprägt", berichtete er, "mental war das eine riesige Herausforderung. Ich kann sagen, dass ich den Fußball und mein Glück, Teil dessen zu sein, noch mehr schätzen gelernt habe."

Alaba: "Stärkste Nationalmannschaft aller Zeiten"

Österreich habe aktuell seine "stärkste Nationalmannschaft aller Zeiten. Davon bin ich überzeugt", betonte Alaba: "Wir spüren auch, dass der Druck da ist, die Erwartungshaltung groß. Aber wir sind ein Team, das mit Druck umgehen kann, nehmen das auch gerne an. Wir sind davon überzeugt, dass wir es packen können" zur WM 2026.

Auf dem Weg dorthin muss der WM-Dritte von 1954, der von Teamchef Ralf Rangnick betreut wird, in der Qualifikation gegen Rumänien, Bosnien und Herzegowina, Zypern und San Marino ran. Nur der Sieger der Gruppe H erreicht die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada direkt.