Bayern-Insider packt über "Husarenstück" Wirtz aus

Wechselt Florian Wirtz eines Tages von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Ein möglicher Wechsel von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Bayern beschäftigt die Fußballwelt weiter. Michael Reschke und Fredi Bobic äußerten sich nun zu den anhaltenden Gerüchten.

Auf die Frage, ob sich der FC Bayern Florian Wirtz leisten kann, antwortete Michael Reschke in der "Sky"-Sendung "Triple - der Schüttflix Fußballtalk": "Schwierig. Florian Wirtz wirtschaftlich ist ein Husarenstück. Ich glaube, dass Bayer Leverkusen den Spieler lieber nach Real Madrid verkaufen würde als nach München."

Reschke kennt die Strukturen sowohl bei Bayer Leverkusen als auch beim FC Bayern außerordentlich gut. Nach knapp 35 Jahren bei der Werkself, war der heute 67-Jährige ab 2014 rund drei Jahre als Technischer Direktor für den deutschen Rekordmeister tätig.

Auch Fredi Bobic hält einen Wechsel von Wirtz zum deutschen Rekordmeister nicht unbedingt für wahrscheinlich.

Geht der FC Bayern für Wirtz in den "Grenzbereich"?

"Nicht jeder Spieler geht mehr zum FC Bayern. Nicht jeder Spieler sagt: "Ja und Amen, ich geh dahin", sagte der langjährige Bundesliga-Manager.

Es gebe immer noch die zahlungskräftigen Topklubs in England oder Spanien. "Jeder deutsche Spieler geht nicht immer sofort zum FC Bayern, nur weil die Bayern ein Angebot machen. Wenn du die Möglichkeit hast, zu Real Madrid oder zum FC Barcelona zu wechseln, dann gehst du auch da hin", ergänzte Bobic.

Zudem glaubt der Europameister von 1996, dass die Finanzierung eines möglichen Wirtz-Transfers die Bayern vor extreme Herausforderungen stellen würde. "Das Festgeldkonto ist ein bisschen geschrumpft. Das hat man selbst zugegeben. Also man muss sich schon ganz genau überlegen, ob man so viel Geld ausgibt", sagte Bobic. "Sie können es sich leisten, aber dann kommen sie in den Grenzbereich."

Vertraglich ist Wirtz noch bis Ende Juni 2027 an Bayer Leverkusen gebunden.