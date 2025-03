BVB-Flucht? So denkt Niklas Süle

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Niklas Süle hat beim BVB aktuell einen schweren Stand

Obwohl Niko Kovac bei seinem Amtsantritt noch in höchsten Tönen von Niklas Süle geschwärmt hat, spielt der Innenverteidiger aktuell kaum eine Rolle bei Borussia Dortmund. Ergreift er im Sommer die BVB-Flucht?

Beim 0:2 gegen den VfL Bochum unterlief Niklas Süle ein folgenschwerer Patzer. Seitdem stand der 29-Jährige keine einzige Minute mehr für Borussia Dortmund auf dem Platz.

"Bild" zufolge hat seine Rolle als Bankdrücker mit seinem Fitnesszustand zu tun. Süle war von Dezember bis Februar mit einem Syndesmosebandriss ausgefallen. Das Fitness-Defizit habe er bislang noch auf aufholen können, heißt es.

Entsprechende Töne schlug Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen OSC Lille (2:1) an.

"Der Niki war wirklich lange verletzt und von daher hat er noch viel aufzuholen und aufzuarbeiten. Das ist der Grund, warum er jetzt weniger spielt", erklärte der Kroate.

Bei seinem Amtsantritt Anfang Februar hatte der Coach noch in höchsten Tönen von seinem Schützling geschwärmt. Ein gesunder Süle sei "ein Spieler für die Weltmeisterschaft 2026", merkte Kovac an.

Doch von einem Kaderplatz bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist Süle derzeit weit entfernt. Im aktuellen Aufgebot für das Viertelfinale der Nations League gegen Italien fehlt der Abwehrspieler.

Denkt Süle an einen Abschied vom BVB?

Will er auf dem WM-Zug aufspringen, benötigt Süle dringend Spielpraxis. Laut "Bild" stehen die Chancen beim BVB aber eher schlecht. In der Innenverteidigung sei an Emre Can und Nico Schlotterbeck kein Vorbeikommen. Auf der rechten Seite sei Julian Ryerson derzeit gesetzt.

Dem Boulevardblatt zufolge ist ein Abschied vom BVB im Sommer für Süle aber derzeit kein Thema. Der ehemalige Bayern-Spieler wolle sich bei den Schwarz-Gelben durchsetzen, heißt es.