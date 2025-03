Exklusiv: Matthäus von DFB-Comebacker "nicht überrascht"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Leon Goretzka ist zurück in der Nationalmannschaft

DFB-Rekordspieler Lothar Matthäus ist mit dem Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele gegen Italien mehr als einverstanden. Vor allem ein Bayern-Spieler hat es ihm angetan.

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor zwei wichtigen Spielen. Im Viertelfinale der Nations League trifft die Elf von Julian Nagelsmann am 20. März (ARD) und 23. März (20.15 Uhr live bei RTL und auf RTL+) auf Italien.

Während absolute Leistungsträger wie Florian Wirtz oder Kai Havertz verletzt ausfallen, holte der Bundestrainer einige Spieler zurück in den Kader. An dem Aufgebot hat TV-Experte Lothar Matthäus nichts zu mäkeln.

Goretzka-Rückkehr keine Überraschung

"Ich bin mit dem Kader komplett einverstanden, weil es zurzeit die formstärksten Spieler sind, die wir in Deutschland haben", sagte Matthäus im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Auch die Nominierung von Leon Goretzka habe ihn "nicht überrascht, weil ich immer an Leon geglaubt habe, auch in der Zeit, wo er bei Bayern gar nicht gespielt hat", so Matthäus.

"Er hat sich zurückgekämpft. Daran sieht man auch seinen Charakter", lobte Matthäus den DFB-Rückkehrer, der die Heim-EM 2024 verpasst hatte.

Matthäus-Lob für Bisseck und Adeyemi

Erstmals im Kader steht Abwehrmann Yann Bisseck. "Er ist bei Inter Mailand gesetzt und einer der besten Innenverteidiger in der italienischen Liga", lobte Matthäus den Neuling.

"Karim Adeyemi auch wieder dabei. Geschwindigkeit ist immer wichtig im Fußball. Zurzeit macht er auch noch gute Spiele und wichtige Tore. Auch da von mir das absolute Okay für diese Nominierungen, auch für die Spieler, die er weglassen musste, weil sie einfach nicht performen", sagte Matthäus.

Nicht nominiert wurden Serge Gnabry, Robin Gosens, Julian Brandt, Waldemar Anton oder Chris Führich.

Mit dem aktuellen Aufgebot sieht der das DFB-Team für die Italien-Kracher gut aufgestellt. "Ich traue den Kader auf jeden Fall zwei gute Spiele gegen Italien zu und auch ein Weiterkommen."