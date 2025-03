Medien: FC Bayern heiß auf Superstar

IMAGO/David Blunsden

Gianluigi Donnarumma soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Mit Jonas Urbig scheint der FC Bayern endlich einen Torhüter gefunden zu haben, dem man zutraut, auf Sicht in die unendlich großen Fußstapfen von Manuel Neuer zu treten. In Spanien werden nun allerdings Gerüchte aufgewärmt, die einen erheblich prominenteren Namen beim deutschen Fußball-Rekordmeister ins Gespräch bringen: Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain.

"Natürlich sind wir alle traurig, dass Manuel Neuer verletzt ist, umso erstaunlicher ist es, was Jonas Urbig heute für unsere Mannschaft geleistet hat, Souveränität ausgestrahlt auf dem Platz, zwei, drei tolle Aktionen gezeigt. Ein ganz besonderer Applaus für Jonas Urbig. Ich hoffe, dass diese Reise weitergeht, mach weiter so wie heute und im Hinspiel", mit diesen warmen Worten überschüttete Bayerns Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen Winter-Neuzugang Jonas Urbig nach dem klaren Weiterkommen im Achtelfinale der Champions League gegen Bayer Leverkusen, bei dem der 21-Jährige über weite Strecken Manuel Neuer vertrat und kein Gegentor kassierte.

Eine Aussage, die nahelegt, dass man in München mehr als zufrieden mit dem neuen Backup ist, Spekulationen um einen absoluten Star der Keeper-Branche reißen dennoch nicht ab.

Der FC Bayern soll "idealen" Neuer-Ersatz sehen

"fichajes.net" will erfahren haben, dass der FC Bayern Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain im Blick hat.

Der Italiener, der zuletzt enormen Anteil daran hatte, dass sich PSG für das Viertelfinale der Champions League qualifizierte, steht in Paris nur noch bis Ende Juni 2026 unter Vertrag, anberaumte Gespräche über eine Verlängerung sollen dem Bericht zufolge eher schleppend verlaufen. Auch, da die Offerte den 26-Jährigen noch nicht wirklich überzeugen soll.

Die Führung des Bundesligisten soll im Nationalspieler derweil den "idealen Ersatz" für Neuer ausgemacht haben, da er eine langfristige Lösung darstellen würde. Interesse sollen auch zahlreiche andere Klubs zeigen, in München will man sich allerdings angeblich früh in Position bringen und damit punkten, heißt es.