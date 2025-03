Enthüllt: FC Bayern weiter heiß auf Europameister

IMAGO/Javier Borrego Ramos

Wird Nico Williams (r.) beim FC Bayern im Sommer zu einem heißen Thema?

Der FC Bayern ist offenbar weiterhin an Nico Williams von Athletic Bilbao interessiert. Eine Verpflichtung des spanischen Europameisters wäre aber keinesfalls einfach zu realisieren.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, ist Nico Williams nach wie vor ein Thema beim FC Bayern.

Der 22-Jährige darf Athletic Bilbao im Sommer angeblich dank einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Die Ablösesumme hätte es aber wohl in sich. So sollen für Williams voraussichtlich zwischen 60 und 80 Millionen Euro fällig sein, wie es in dem entsprechenden Medienbericht heißt.

Um im Sommer tatsächlich einen Vorstoß beim Offensivakteur wagen zu können, müsste der FC Bayern zunächst einmal Spielerverkäufe tätigen.

Wird Williams beim FC Bayern ein heißes Thema?

Williams konnte sich international vor allem durch seine starken Leistungen bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer einen Namen machen. Der Flügelspieler hatte einen großen Anteil daran, dass die spanische Nationalmannschaft beim Turnier in Deutschland triumphierte. Williams erzielte unter anderem im Finale gegen England (2:1) den zwischenzeitlichen Führungstreffer zum 1:0.

Der FC Bayern ist auf den Flügelpositionen aktuell mit Kingsley Coman, Michael Olise, Serge Gnabry und Leroy Sané besetzt. Das Arbeitspapier von Letztgenanntem läuft am Saisonende aus.

Ob Williams in der kommenden Transferphase tatsächlich ein heißes Thema an der Säbener Straße wird, bleibt zunächst einmal abzuwarten.

Rund um den Linksaußen rankten sich in den letzten Monaten immer wieder Spekulationen. So wurde Williams unter anderem immer wieder mit einem potenziellen Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Sein Arbeitspapier bei Athletic Bilbao ist offiziell noch bis 2027 gültig. Williams trägt bereits seit seiner Jugend das Trikot des Europa-League-Teilnehmers.