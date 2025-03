RB Leipzig scharf auf Nationalspieler

IMAGO/Christian Schroedter

Nadiem Amiri (r.) soll das Interesse von RB Leipzig geweckt haben

Mit starken Leistungen beim FSV Mainz 05 hat sich Nadiem Amiri nicht nur zurück zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft geschossen. Auch RB Leipzig ist die Entwicklung des Mittelfeldspielers offenbar nicht entgangen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Nadiem Amiri das Interesse von RB Leipzig geweckt. Demnach beobachten die Sachsen den steilen Aufstieg des Nationalspielers ganz genau.

Gespräche habe es allerdings noch nicht gegeben - und sind wohl auch nicht geplant. Der 1. FSV Mainz 05 dürfte kein Interesse daran haben, den Leistungsträger abzugeben, Amiri selbst fühle sich bei den Rheinhessen "pudelwohl".

Am Donnerstag gab Bundestrainer Julian Nagelsmann bekannt, dass Amiri wieder zum Kreis der Fußball-Nationalmannschaft gehört. Das bisher letzte seiner fünf Länderspiele bestritt er im November 2020 unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw.

"Nadiem spielt eine herausragende Saison. Er ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man einen Schritt zurück gehen kann, um die Karriere nach vorne zu bringen", sagte Nagelsmann über den "coolen Typen", der "Energie reinbringt".

Das Hinspiel in Mailand findet am 20. März statt, drei Tage später folgt das Rückspiel in Dortmund. Die Partie im Signal Iduna Park am 23. März überträgt RTL im Free-TV. Der Sieger qualifiziert sich für das Final Four, das im Falle eines Erfolges der deutschen Mannschaft ein Heimturnier für die DFB-Elf wäre.

Amiri dreht beim 1. FSV Mainz 05 auf

Amiri war im Januar 2024 von Bayer Leverkusen zum 1. FC Mainz 05 gewechselt. Eine Million Euro wechselten damals den Besitzer. Bereits im Mai verlängerte man mit dem Spieler, ein Vertrag bis 2028 wurde ausgehandelt.

In der aktuellen Saison kommt Amiri auf sieben Tore und drei Vorlagen in 24 Spielen.

Im Winter war Amiri noch mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht worden. Aston Villa soll die Fühler ausgestreckt haben. Konkret wurden die Gerüchte allerdings nicht.