Downfall Leverkusen? "Sie haben einen Hänger, aber ..."

Bayer Leverkusen ist aus der Königsklasse ausgeschieden

Bayer Leverkusen ist hart in der Realität aufgeprallt. Erstmals seit langer, langer Zeit verliert der Doublesieger gleich drei Spiele in Folge. In der Champions League wird das Team von den Bayern gedemütigt, die Meisterschaft ist so gut wie entschieden. Lothar Matthäus und Felix Kroos schätzen die Situation der Werkself ein.

Die Rückspiel-Niederlage im Champions-League-Achtelfinale gegen die Bayern verdeutlichte: Bayer 04 Leverkusen hat den Zauber der vergangenen Saison verloren. Nach der Ungeschlagen-Spielzeit konnte es nun auch nicht wirklich noch besser werden.

Zuletzt setzte es drei Pleiten in Serie. Neben dem CL-Aus gegen Bayern gab es auch eine energielose Heim-Niederlage gegen Werder Bremen (0:2).

Matthäus: Nur Pokalsieg rettet die Saison

Eine Titelchance bleibt dem Team von Xabi Alonso noch. Im DFB-Pokal steht das Team im Halbfinale, trifft Anfang April auf Arminia Bielefeld.

Eigentlich sei die Saison "nur noch mit dem Pokalsieg zu retten", findet Lothar Matthäus im Interview mit RTL/ntv und sport.de. "Weil ich glaube, dass die Meisterschaft durch ist mit dem FC Bayern. Vor allem nicht nur wegen der acht Punkte Vorsprung, sondern auch wegen der Leistung, die sie wieder in den letzten Wochen gezeigt haben, speziell gegen Bayer Leverkusen in der Champions League."

Leverkusen habe sehr viel Freude bereitet, betonte Matthäus. "Sie haben jetzt einen Hänger, es läuft nicht mehr so flüssig wie in den letzten eineinhalb Jahren. Aber trotz alledem ist es eine hervorragende Mannschaft", so der 63-Jährige. Das Team habe nun in dem FC Bayern seinen Meister gefunden.

"Aber sie werden weiterhin versuchen, erfolgreich zu spielen, attraktiv zu spielen. Und ihr großes Ziel muss es sein, den DFB-Pokal zu gewinnen", sagt Matthäus.

Kroos: "Das hat Auswirkungen auf die Mannschaft"

An einen wirklichen Absturz glaubt auch Felix Kroos nicht. Die letzte Saison dürfe man "nicht als Maßstab sehen", sagt der RTL-Experte.

"Das war eine perfekte Saison. Das ist klar, dass das nicht so weitergeht. Und trotzdem spielen sie, wenn wir da jetzt mal auf die letzten Jahre gucken, eine sehr, sehr gute Saison. Ich glaube, das würden sie genauso nehmen, wenn man Sie vor vier Jahren gefragt hätte: Wie sieht es aktuell aus?"

Kroos sieht aktuell eine "Delle". "Die Ansprüche sind natürlich gestiegen, ganz klar. Man hat Spieler wie Florian Wirtz, die einfach Ausnahmespieler sind", so der Ex-Profi. Dadurch steigen auch die Erwartungen. "Wenn er jetzt verletzt ist, bricht natürlich der wichtigste Spieler weg. Das hat Auswirkungen auf die Mannschaft. Ähnlich vielleicht wie in Frankfurt mit Omar Marmoush, wo man sich auch immer noch schwertut, ihn da zu ersetzen. Aber das braucht dann auch Zeit."

Die nächste Chance auf einen Sieg hat die Werkself am kommenden Sonntag (19:30 Uhr im sport.de-Ticker). Dann geht es zum Vizemeister VfB Stuttgart.