Status Quo ein "Drahtseilakt": Warum Bayern verkaufen muss

"Wir hatten einen Plan, dass wir mit einigen Jungs verlängern, die wichtig sind für die Zukunft des Vereins", erklärte Sportvorstand Max Eberl am Freitag auf der PK im Vorfeld des Bundesliga-Spiels gegen Union Berlin und ergänzte zufrieden: "Es ist alles so eingetreten, wie wir uns das vorgestellt haben." Die Annahme, der FC Bayern bewege sich damit nun in ruhigeren Fahrwassern, täuscht allerdings gewaltig.

Manuel Neuer? Hat seinen auslaufenden Vertrag bis 2026 verlängert! Alphonso Davies, der gefühlt schon die Real-Madrid-Bettwäsche aufgezogen hatte, bleibt dem FC Bayern bis Ende Juni 2030 treu, mit Jamal Musiala konnte man den Superstar der Gegenwart und Zukunft ebenfalls für fünf weitere Jahre binden und jüngst verkündete der deutsche Rekordmeister dann auch noch den Verbleib von Joshua Kimmich bis zum Sommer 2029: Die Teile des noch vor wenigen Monaten sehr brisant anmutenden Vertragspuzzles an der Säbener Straße haben Sportvorstand Max Eberl und Co. in den vergangenen Wochen in beeindruckender Manier zusammengesetzt.

Klingt beinahe so, als wäre es an der Zeit, sich ein perlendes Weißbier einzugießen und die unbestrittene Schönheit des Tegernsees zu genießen - die Sache hat allerdings einen fetten Haken: Von seinem ursprünglichen Arbeitsauftrag ist Eberl weiter denn je entfernt, die kommenden Monate dürfte eine Herausforderung werden.

Denn eigentlich lautete Eberls Arbeitsauftrag, den inzwischen enorm aufgeblähten Gehaltsetat deutlich zu verringern. Die "Sport Bild" berichtete zuletzt von einer Reduzierung des geschätzten Volumens von 320 bis 340 Millionen Euro auf rund 300 Millionen Euro.

FC Bayern vor schweren Entscheidungen

Ein Vorhaben, das die ebenso notwendigen wie teuren Verlängerungen nicht gerade leichter gemacht haben dürften. Ein Blick auf die vermeintlichen Zahlen untermauert dies.

Musiala soll sein zuvor kolportiertes Jahresgehalt mal eben von neun auf 25 Millionen Euro geschraubt haben, Davies statt elf nun 15 Millionen Euro kassieren. Gerüchten zufolge wurde der Kanadier, dessen Forderungen noch höher gelegen haben sollen, zudem durch ein sattes Handgeld von Zugeständnissen überzeugt. Eine Gehaltserhöhung soll Kimmich nicht herausgehandelt haben, der Verbleib bei rund 20 Millionen Euro verortet den Mittelfeldstar aber weiterhin in der Riege der absoluten Topverdiener. Aus selbiger soll Neuer (zuvor angeblich ebenfalls 20 Millionen Euro) herausgefallen sein, obwohl sein wohl sehr leistungsbezogenes neues Arbeitspapier im Optimalfall eine ähnliche Summe ermöglichen soll.

Macht erst einmal rund 20 Millionen Euro mehr, sollte die angestrebte Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano (aktuell angeblich rund 16 Millionen Euro) auch noch erfolgreich umgesetzt werden, dürften noch einmal ein, zwei Milliönchen hinzukommen.

Damit dürfte auch klar sein, dass einige Topstars und - Verdiener, deren Verträge sich ebenfalls ihrem Ende nähern, keine Zukunft an der Isar mehr haben.

Da wäre allen voran das Flügel-Trio Kingsley Coman (Vertrag bis 2027/ca. 19 Mio. pro Saison), Serge Gnabry (2026/ca. 19. Mio.) und Leroy Sané (2025/ca. 20 Mio.). Dass Sommer-Neuzugang Michael Olise (2029/ca. 13 Mio.) voll eingeschlagen hat, nimmt Eberl zwar durchaus Druck, leicht wird die Entscheidung dennoch nicht.

Gut für die Münchner: Sané soll durchaus bereit sein, auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten, laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk streben die Münchner jedoch eine Einigung bei 13 Millionen Euro an, ein satter Teilverzicht. Zumal der 29-Jährige im Sommer ablösefrei wäre, bei einem Wechsel daher eher geringe bis keine Abstriche machen und wohl noch eine satte Signing Fee einstreichen würde.

Bayern-Zwickmühle nach Goretzkas Aufschwung

Dennoch scheint eine Trennung von Coman und/oder Gnabry derzeit wahrscheinlicher. Gerade beim Deutschen ist allerdings fraglich, ob ein neuer Arbeitgeber ihm auch nur ansatzweise seine derzeitigen Bezüge zahlen würde. Im Zweifelsfall dürfte die Option, den Vertrag noch eine Saison in München auszusitzen, durchaus verlockend sein.

Leichtester Weg wäre wohl eine Trennung von Coman. Der Franzose soll sich durchaus offen für einen Tapetenwechsel zeigen, würde satt Gehalt einsparen und die Kassen mit einer Ablöse zusätzlich klingeln lassen. Letzterer Punkt ist keineswegs zu unterschätzen, denn bei allen Abschieden von teuren Stars ist klar, dass Ersatz her müsste.

Klarer Streichkandidat, das kommunizierten die Bosse mehr als einmal durch die bereits sehr gerupfte Blume, ist zudem Leon Goretzka (2026/17 Mio.), die jüngsten Entwicklungen erweisen sich allerdings ebenfalls als verzwickt. Der Mittelfeld-Stratege ließ sich aller Unkenrufe zum Trotz schlicht nicht davon abhalten, immer mit Top-Leistungen zu glänzen, wenn er benötigt wurde - und ist inzwischen wieder gesetzt.

Damit ist der Markt für Goretzka einerseits zwar sicher größer geworden, andererseits werfen sich auch Fragen am teuren Sommer-Neuzugang Joao Palhinha auf. Der Portugiese soll eine Million weniger kassieren, ist nur wenige Monate jünger - konnte seit seinem 50-Millionen-Euro-Wechsel an die Säbener Straße allerdings kaum einmal überzeugen. Sollten sich die Entscheidungsträger zwischen Goretzka und Palhinha entscheiden müssen, dürfte der DFB-Rückkehrer aktuell plötzlich wieder solide Karten haben.

Klar ist derzeit wohl nur, dass Klub-Ikone Thomas Müller das Gehaltsgefüge entlastet. Sollte der auslaufende Vertrag der lebenden Legende verlängert werden, dürften Klub und Spieler sich auf eine Summe einigen, die einige Millionen unter dem derzeit geschätzten Salär von 17 Millionen Euro liegt.

Dass der FC Bayern mindestens einen, eher zwei Stars verkaufen oder ziehen lassen muss, steht nach den teuren Verlängerungen wohl dennoch außer Frage. Ein weiter so mit Goretzka, Coman, Sané und Gnabry dürfte einem finanziellen Drahtseilakt gleichen.

Zumal erschwerend hinzukommt, dass der zweite Anzug um Sacha Boey (2028/ca. 3 Mio.), Josip Stanisic (2029/8 Mio.) oder Allrounder Raphael Guerreiro (2026/7,5 Mio.) durchaus zwickt, ein Backup für Sturm-Superstar Harry Kane eigentlich dringend hermuss und auf das viel besungene Festgeldkonto einiges von seinem Zauber verloren hat, wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß enthüllte.